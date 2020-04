Una de las preguntas que no tienen una respuesta certera es ¿qué fue primero el huevo o la gallina? En economía existe otra pregunta muy parecida: ¿qué es primero la oferta o la demanda?

El economista francés Jean Baptiste Say, en su tratado de economía política, publicado en 1802, dice categóricamente que la oferta es primero, ya que la misma crea su propia demanda, y es lo que se conoce como la Ley de Say; sin embargo, lo primero que hace Lord Keynes, en los años 30 del Siglo XX es refutar a Say y afirmar que la oferta no crea su propia demanda, sino que son las preferencias de los consumidores las que determinan la existencia de los productos en el mercado, y la define como demanda efectiva.

Esta antigua y olvidada discusión es la que de alguna manera se está reeditando entre los diferentes actores sociales, políticos y económicos para determinar por dónde se usará la palanca que aplicará el gobierno para reanudar el crecimiento económico, una vez que termine el asunto de coronavirus.

En esta misma lógica, la reducción del gasto en forma de consumo por parte del gobierno y su traslado a las familias más desfavorecidas es un claro signo de hacia dónde deben mirar los “hombres de negocios” para “hacer dinero”; el mensaje que envió el titular del Ejecutivo federal en su formato de “Informe trimestral” fue contundente para aquellos que esperaban contratos y dinero del gobierno: la respuesta fue un ¡NO! rotundo.

Al parecer, los que quieran acumular fortuna deberán negociar con millones de familias pobres, que serán las que ejerzan parte del dinero del presupuesto público en forma de subsidios; el volumen monetario se pulverizará de tal manera que los “hombres de negocios” deberán modificar sus “bussines plans” con un enfoque que considere a los demandantes, ya que se convertirán en millones de oficiales mayores y administrarán los recursos públicos a favor de sus intereses.

Se presume que lo que busca la actual administración federal, en esta nueva relación, es que los empresarios compitan entre sí para atender a los sectores sociales consentidos del actual gobierno y de esa manera puedan acceder a una parte del pastel económico.

Explicado en términos de economía política, el interés del gobierno está enfocado en estimular la demanda y no la oferta; la justificación para este coctel de políticas públicas es que los gobiernos del denominado período neoliberal aplicaban políticas con el objeto de incrementar la oferta con prácticas tributarias laxas, e incluso con recursos públicos a fondo perdido a favor de los oferentes, mientras que la demanda debía recurrir al endeudamiento para obtener los productos de la oferta y que así el mercado se “equilibrara”.

Ahora, en mi opinión, con este nuevo enfoque, el gobierno pretende cambiar los papeles, en el sentido de que los que se endeuden para iniciar la producción y equilibrar el mercado sean los oferentes, con el objeto de satisfacer las necesidades de los demandantes.