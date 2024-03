Dolor profundo

Siendo Domingo de Resurrección, nos elevamos en alegría recordando que tenemos un Dios vivo y presente dentro de nuestros corazones. El viernes pasado realizamos en el Centro Guadalupano de Evangelización y Promoción Social un velatorio de Cristo a manera de acompañamiento a la Virgen María, en el que hicimos algunas reflexiones a la par que escuchamos la hermosa música de la Sinfónica Juvenil “José Luis Chan Sabido”.

Durante las reflexiones comentadas me puse a pensar en el dolor. He vivido muchos tipos de dolores, ¿quién no? Y dentro del consultorio he visto mucho sufrimiento y, estoy seguro, no hay dolor más fuerte que el emocional. Entre estos dolores el más fuerte bajo mi perspectiva es la pérdida de un hijo. Pensando en ello, miraba una escultura de María, recordaba sus ojos de ternura que muestra en su advocación de Guadalupe, ¿qué habrá sentido María al ver a su hijo siendo desnudado y burlado en público?, ¿qué habrá sentido con cada uno de los latigazos que Jesús recibía? Me pregunto qué pudo haber pasado por su mente mientras un Jesús destrozado, con desgarros en carne viva que permitían que se le vieran los huesos estaba ahí junto a Pilato, juzgado injustamente mientras la gente gritaba: “¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!”.

¿Qué tanto dolerá ver a tu hijo cargando un patíbulo, desmayarse y ser arrastrado hasta el cerro de la calavera donde será atravesado por cuatro clavos? ¿Qué se sentirá ver la sangre de tu hijo salpicar mientras sus nervios, piel y huesos son atravesados? ¿Qué se sentirá ver que tu hijo pide agua y no poder dársela? Ahí estuvo María al pie de la cruz seis horas en el intenso Sol.

Tres horas viendo a su hijo morir por falta de aire y sangre cargada de impotencia, y luego otras tres horas mirando su cuerpo muerto y crucificado esperando el permiso para que pudiera ser bajado y enterrado. Y justo al pie de esa cruz estuvo como la primera persona en abrazar su rígido y moribundo cuerpo.

Pero, esa María, esa mujer que conoce el verdadero sufrimiento, la que ha vivido un dolor que nadie puede imaginarse es la misma que cuando Juan Diego corría asustado, pues su tío Bernardino moría y le había pedido, como última voluntad llevarle un sacerdote, la que bajó del cerro a su encuentro y le preguntó ¿qué te preocupa? Y Juan Diego le contó su dolor, le dijo con depresión “mi tío está muriendo pues a eso venimos a este mundo a morir”, y esa madre, madre nuestra, de Jesús, de Juan Diego y del sufrimiento le dijo: “hijito mío, no temas”. Esa mujer que tanto conoce el dolor nos consuela diciéndonos, “¿no estoy yo aquí que tengo la dicha y el honor de ser tu madre?, ¿no estás en el hueco de mi manto?, ¿en el cruce de mis brazos?”.

Esos brazos que son los mismos que cargaron a Cristo cuando nació, que los arrullaron para dormir, que lo levantaron cuando cayó al dar sus primeros pasos; los mismos brazos que se llenaron de sangre cuando lo sostuvo al ser bajado de la cruz. María nos ofrece esos brazos, los mismos que cargaron a Dios, los brazos donde Jesús se sintió más seguro. Hoy quiero ser como María y encontrar ese consuelo de todos mis dolores, ese consuelo que justamente está en el hueco de su manto, en el cruce de sus brazos, en el lugar donde Cristo resucitado se encuentra hoy presente. Todo a Jesús por María y todo a María para llegar a Jesús.