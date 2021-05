Ha llegado una nueva moda al consultorio, las enfermedades gastrointestinales las cuales están de temporada como cada año en estas fechas en nuestra calurosa y húmeda Mérida. Estas enfermedades se caracterizan por presentar dolores abdominales, náuseas y/o diarrea; pero ¿Por qué aumenta esta enfermedad en estas épocas? En la universidad, un profesor nos relató una manera muy fácil de entenderlo. Decía que imaginemos a un animalito de la calle que defeca ahí mismo. Con la humedad que hay, se vuelve un lugar padrísimo para el crecimiento de hongos y bacterias y, con el sol que hace, ese popó se seca, se hace polvo, el cual, gracias a las ventiscas, entra a nuestras casas, cae en nuestra comida y de ahí a nuestra boca. Al llegar al intestino se reproduce, nos enferma y de ahí se contagia a otro ser humano hasta que las fuertes diarreas, dolores abdominales y calenturas te hacen llegar al hospital.

Aquí hay algo sumamente importante, pues resulta que este año no debería de aumentar la cantidad de enfermedades intestinales, pues, supuestamente, andamos con cubrebocas y con un continuo lavado de manos, pero desde que empecemos a ver más gastroenteritis, quiere decir que la gente ya no se está cuidando ¡Qué les cuento! Junto al hospital donde trabajo hay un restaurante de hamburguesas muy popular, cuando entré estaba lleno, nadie me ofreció gel antibacterial ni me tomaron la temperatura, salí despavorido, pero no como los niños en el área de juegos, pues como ya relajamos las medidas, parecería que las enfermedades desaparecieron y los papás son más permisibles. Bueno, pues ahí es un claro ejemplo de cómo obtener sus infecciones gastrointestinales y acompañarlas de un poquito de Covid, el cual aún existe y con bastante fuerza.

Volviendo al tema de las enfermedades intestinales, recordemos la importancia de estar continuamente hidratados ¡Con agua! No con bebidas energizantes y mucho menos con refrescos, esos no hidratan como lo hace el agua que tan importante para nuestra vida es. Recordemos el lavado de manos y el acudir al médico si empezamos a presentar cuadros diarreicos. Recordemos que las nuevas guías de práctica clínica ya contraindican el uso de algunos medicamentos que “paran” la diarrea, como la Loperamida, que tiene usos muy específicos. También recordemos que hay casos de enfermedades intestinales que requieren antibióticos y otros que no. La mejor forma de saber qué medicamentos necesitamos es acudiendo a su médico de confianza.

Recordemos de nuevo el lavado de manos, mantengamos limpia la casa y evitemos comer en la calle, pues, además de librarnos del Covid, nos evitará gastar nuestro dinero en medicamentos para enfermedades gastrointestinales.