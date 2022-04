Bueno… un machista en rehabilitación, buscando dejar de serlo, pues abrí los ojos y me percaté que es la educación que la misma sociedad nos ha dado a través de los años bajo la imposición de un rol de género la que nos ha conducido a nuestro comportamiento y pensamiento, donde casi todos somos machistas. Lo ha hecho tan silenciosamente que empleamos el machismo como un diálogo ordinario, varias veces sin fijarnos.

Hay varios puntos a tocar, tantos que no me daría el espacio de este artículo, pero bueno, les cuento: la pasada semana caminaba por el parque de Santa Ana, miré el piso lleno de pintarrones y recordé los actos de las marchas del 8M; me puse a leer con atención lo que ahí está escrito, admito que algunas frases carecían de sentido, pero habían otras que muy fuerte llamaron mi atención: rompe el pacto, Mérida feminicida y Mérida machista.

Hace unos ayeres dejé en claro que no estoy de acuerdo con la destrucción de monumentos, sigo sin estarlo, aún así, si a mi esposa, si a mi madre, si a alguna mujer que quiero le pasa algo, por supuesto que destruyo todo. Ojo, eso no significa que no estaría cometiendo un acto ilegal, por tanto, hacerlo, aún estando muy enojado, no me separaría del vandalismo cometido y el peso de la ley.

“Rompe el pacto”, me hizo eco. Los hombres y también muchas mujeres, por la misma sociedad que vivimos estamos acostumbrados a mirar al acoso como algo divertido o cotidiano, a veces lo confundimos con “ligue”, se llega a pensar que la insistencia para tener sexo, incluso con tu novia o esposa es un juego o algo normal. Que el acostarte con el jefe es un acto para subir de puesto, que el “sugar daddy” es la manera de ser millonaria, que el cuerpo de la mujer es para disfrute del hombre y por eso hay que estar arreglada, sentarse bien, ser callada.

Vivimos en un mundo donde el hombre debe de ser fuerte, ser el que mande, provea y la mujer la que sirva y cuide a los hijos (tanto incluso que si hay un divorcio se va el hijo con la madre) y que si quiere (la mujer) ser libre y con esa libertad encontrar la felicidad de la manera en la que un hombre la halla, es entonces una put*. Perdemos la diferencia entre ser caballerosos por educación o porque “una mujer no puede hacerlo, hay que ayudarla”.

Hay que romper ese pacto, ese en donde callamos cuando vemos que otro hombre comete un acoso, eso incluso aunque perdamos a un supuesto amigo, primero van los principios, ¿los tienes? Debemos de poner un alto completo al mirar a la mujer como objeto sexual, es difícil con tanta publicidad machista, pero se puede empezar dejando de compartir las imágenes de Facebook sobre mujeres como si fuera un chiste o al pasar el famoso “pack”.

Las feministas radicales piden la muerte al patriarcado, yo pido algo más sencillo: respeto, equidad y trabajo en equipo. Ser hombre no es tener más poder, nadie nos bendijo diciendo que somos un sexo fuerte, de hecho somos el más simple…