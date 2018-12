3 de diciembre, día Internacional de las Personas con Discapacidad

El pasado tres de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es triste que sea necesario marcar un día en el calendario para que tengamos que hacer un alto en el camino y reflexionar sobre un tema en el que deberíamos reflexionar diariamente, procurar que todos los seres humanos tengamos el mismo trato y las mismas oportunidades.

No debería de ser tan difícil, pero en muchas ocasiones a las personas que toman las decisiones les hace falta un día así, un día para la reflexión, para ponerte en el lugar del otro y entender sus limitaciones y sus dificultades.

La discapacidad afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo y puede ser por muchas causas: intelectual, física, sensorial, cognoscitiva, mental, y cada una de ellas afecta al individuo de una manera diferente. Pero a pesar de tener una discapacidad en alguna área, esto no significa que la persona no deba tener derecho a un empleo digno, a un trato justo; sin embargo, este grupo tiene menos oportunidades económicas, pero acceso a la educación.

Debemos conformar una sociedad más incluyente. Cada sociedad es tan débil como su miembro más débil, debemos fortalecernos todos y cuidarnos entre todos para tener las mismas oportunidades de salir adelante.

Las personas que sufren alguna discapacidad han demostrado que pueden participar activa y productivamente en la sociedad y en sus comunidades.

Pero para poder acabar con esta marginación tenemos que reconocer los factores actuales que los limitan, para poder modificarlos.

El lema de este año es empoderar a las personas con discapacidad y garantizar su integración e igualdad. Se pretende que para el año 2030 el lema sea “no dejar a nadie atrás”.

Las personas con discapacidad pueden acelerar el avance de la sociedad hacia un desarrollo inclusivo y sostenible, pero en realidad tiene que ser la sociedad en su conjunto quien tome estas determinaciones y este rumbo.

Debemos promover una sociedad resiliente para todos, es decir, una sociedad que pueda aguantar la presión y que apoye siempre a todos sus integrantes, pero sobre todo a quienes más lo necesitan.

Es necesario que juntos, sociedad y gobierno, luchemos por que se cumpla este sueño que es un derecho y una obligación proporcionarlo. Hacer vialidades que permitan a todos los ciudadanos desplazarse, ofrecer trabajos que den oportunidades diferentes según nuestras capacidades; en fin, tomar en cuenta a las asociaciones de personas que representan a los diferentes grupos y lograr una sociedad , un país y un mundo incluyentes.

En el mundo se calcula que hay siete mil millones de personas, de éstas más de mil millones sufren alguna discapacidad, es decir, una de cada siete personas vive y tiene que salir adelante enfrentando las limitaciones que le presenta su discapacidad.

De estos, más de cien millones son niños que están aprendiendo a vivir con su discapacidad y que esperan tener un mundo mejor y más amigable para ellos, a pesar de que ellos tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de actos de violencia.

Han firmado 160 países la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero son pocos los que lo convierten en una prioridad de sus gobiernos.

Nos toca como sociedad exigir que en México se considere esto una prioridad, y no solo debemos de exigírselo al gobierno, debemos comenzar a ser más incluyentes nosotros mismos, ayudando cuando se pueda, exigiendo en nuestros centros de trabajo que contraten y sean incluyentes, no juzgando, siendo compasivos y luchando por que nuestros representantes los tomen en cuenta y hagan los cambios necesarios en las legislaciones, en las vialidades, en el sistema educativo, en fin, en cada parte de nuestra sociedad, con el fin de que no se sientan solos y que en un futuro ya no necesitemos este día internacional de las personas con discapacidad porque todos tendremos las mismas oportunidades.