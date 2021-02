Siempre es buen momento para regresar a los clásicos, es por ello que en pleno siglo XXI seguimos viendo adaptaciones de obras literarias que han sido importantes a lo largo de la historia, como es el caso de Mujercitas, título que vio una vez más la luz el año pasado y que fue bastante aclamado por la crítica. Sin embargo, ahora le toca el turno a Oliver Twist, la historia de Charles Dickens que llegó a las pantallas bajo el título Twist.

El largometraje nos cuenta la historia de Oliver, un niño huérfano que malvive en un hospicio, en donde la escasa comida y los castigos corporales son cosa del día a día. Empujado por el ambiente que le rodea, se ve obligado a ingresar en una banda de ladronzuelos dirigida por el avaro Fagin.

Martin Owen, el director de esta película, tiene a cargo un elenco en el que se ven los nombres de Lena Headey, Michael Caine, Rita Ora y Rafferty Law. Twist viene a modernizar una historia clásica, la cual ya ha sido representada en películas en diversas ocasiones; ya que, como mencioné, es una adaptación de la novela de Dickens. Sin embargo, esta vez tratan de darle un toque moderno y adaptado a una realidad de lo que se vive hoy en día, o bueno, a lo que vivíamos antes de la pandemia.

Los clásicos suelen ser adaptados una y otra vez, sin embargo, hay títulos como Oliver Twist que no son tan solicitados, por ello, este largometraje tenía una gran número de posibilidades, pero el director dejó pasar todas y cada una de ellas.

El guión deja bastante que desear, pues nos presenta varias situaciones que podemos calificar de poco interesantes, lo que, en conjunto con la falta de desarrollo de los personajes, se combina hasta dar como resultado la falta de atención del espectador.

El director planteó de forma equivocada esta historia. Ya que Owen quiere que la trama sea muy ágil y fácil de digerir, no obstante, no cumple su objetivo, pues no logra trabajar de forma correcta el guión y tiene como resultado una historia sin fondo ni forma que tiene un clímax casi imperceptible.

Las cosas buenas que podrían destacarse de este film se resumen a las secuencias de acción que resultan ser (algunas de ellas) entretenidas, sin llegar a impresionarnos.

Calificamos a Twist como una película muy ligera que bien podrías ver en esas tardes libres, pero que probablemente quieras tachar de tu lista.

Calificación: estrella y media.