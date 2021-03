Después de un difícil año durante el cual la industria cinematográfica pasó por momentos críticos, el pasado domingo 28 de febrero fuimos testigos de la entrega de los Globos de Oro, los premios que inauguran la temporada de galardones fílmicos. Por eso, hoy venimos a hablar de uno de los títulos premiados de la noche: Descuida, yo te cuido, un largometraje dirigido por J. Blakeson y en donde vemos las actuaciones de Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González, Chris Messina y Dianne Wiest.

Esta película nos cuenta la historia de Marla Grayson (interpretada por Rosamund Pike), una mujer que definitivamente no tiene escrúpulos a la hora de beneficiarse de los demás y quien, después de haberse aprovechado de docenas de jubilados como tutora legal, ella y su compañera Fran (interpretada por Eiza González) ven a Jennifer Peterson (interpretada por Dianne Wiest) como la nueva víctima: una oportunidad muy buena que definitivamente no pueden dejar pasar. Pero todo se complica, pues mientras intentan llevar a cabo su plan, Marla y Fran descubren que la señora Peterson no es lo que creían y que sus actos han entorpecido la labor de un importante criminal (Peter Dinklage).

Lo primero que debemos decir de este título es que Descuida, yo te cuido se presenta como una crítica y sátira de lo que es el sistema legal de los Estados Unidos de América, en donde se registra un gran número de casos de abuso sobre personas de la tercera edad que, por informes falsos, terminan con otras personas al frente de sus bienes y decisiones.

Podemos decir que esta producción tiene varias críticas, pues, por un lado, la crítica especializada la acepta de muy buena forma, pero, por otro, miles de espectadores han tachado a los personajes de desagradables y poco empáticos.

La secuencia es buena, nos presenta una historia completa, que es capaz de envolver al espectador; eso sí, debemos saber que la película es impulsada por un humor y una protagonista sin escrúpulos, cosa que puede parecer poco agradable para más de un espectador, pues, además de esto, la película viene acompañada de una muy sólida actuación de Rosamund Pike, quien fue acreedora a la estatuilla a la mejor actriz de comedia por el largometraje.

Es un título que debemos agregar a nuestra lista si estamos abiertos a la posibilidad de convivir un buen rato con el humor negro que se aparece a lo largo del film.

Calificación: tres estrellas y 1/5