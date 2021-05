"Un milagro inesperado": una dosis de esperanza

En el cine hemos encontrado la puerta hacia un gran número de aventuras y tragedias, conocer cosas a las que no nos hemos enfrentado y quizá nunca lo haremos. Siempre que me preguntan qué me gusta del cine respondo lo mismo: que me da la oportunidad de vivir cientos (si no es que miles) de vidas distintas.

Esta semana le toca el turno a Un milagro inesperado, un largometraje dirigido por Glendyn Ivin y en el que vemos a Naomi Watts y Andrew Lincoln entre los nombres de reparto. Este film fue estrenado en el pasado Toronto International Film Festival, en donde captó la atención de los espectadores, esto como resultado de la notable fotografía, la música con un gran impacto emocional y diálogos que resultan siempre precisos, cosas que debemos decir, nos acompañan a lo largo de toda la historia.

Esta película nos cuenta sobre Sam Bloom, una mujer que vive feliz con su esposo y sus tres hijos, todo eso cambia cuando un día un accidente la deja paralítica. Mientras ella y su familia luchan por adaptarse a su nueva situación, un aliado improbable se presenta en sus vidas en forma de un pájaro herido al que llaman Penguin por el color de su plumaje. Este nuevo compañero le enseña importantes lecciones sobre la vida.

Ha simple vista puede no parecer una sinopsis que sea capaz de atrapar la atención del público, pero la verdad es que Ivin lo realiza bien y el largometraje lograr conectar con el espectador.

El buen resultado de este film viene de la mano de varias cuestiones, la primera es, como mencionamos, la notable fotografía que vemos, pero también está presente una buena banda sonora y un buen guion. Pero esas tres cuestiones no son las únicas, pues también vemos actuaciones que nos harán enternecer y la sinceridad con que el director retrata todas las partes de la historia.

El trabajo está bien hecho, no queda duda, pero también debemos darle crédito al ave que se adueña de la historia y del corazón de los espectadores, cosa que le da puntos extra a este trabajo (de un tiempo para acá, aquellas historias que presentan a los animales como compañeros de vida reciben una gran aceptación).

Al final, Un milagro inesperado se convierte en el tipo de película con esas lecciones de vida que a todos nos vienen bien de vez en cuando y que nos harán sentir motivados tras la escena final.

Agrega a tu lista esta película, pero antes de acudir al cine, recuerda revisar los lineamientos de salud emitidos debido al Covid-19.

Calificación: Tres estrellas y un tercio.