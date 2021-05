"Aquellos que desean mi muerte": Jolie y acción

Terry Sheridan regresa a los cines con un largometraje que lleva por título Aquellos que desean mi muerte, historia llena de tensión y emotividad (que se torna forzada) que logra convencer (pero no del todo) a los críticos y espectadores.

El libreto fue escrito por Sheridan en compañía de Michael Koryta y Charles Leavitt, y nos cuenta la historia de Hannah (Angelina Jolie) y Connor (Finn Little). Connor es un joven adolescente que es testigo del asesinato de su padre cerca de un gran bosque nacional. Después de dicho suceso, es perseguido por asesinos que intentan silenciarlo. Todo esto toma un nuevo rumbo cuando el joven se cruza con una veterana guardiana de incendios y experta en supervivencia en la naturaleza que le ofrece refugio en su torre de vigilancia. Las cosas se tornan interesantes y peligrosas, pues los asesinos prenden fuego al bosque para cubrir sus huellas, es ahí cuando ambos protagonistas se ver con el deber de sobrevivir a un incendio mortal que amenaza con consumirlos y burlar a los asesinos en su camino.

Sin duda Aquellos que desean mi muerte, es una película que está dividiendo opiniones, pues unos la califican de forma positiva mientras otros repiten una y otra vez que no es un buen título.

Con 90 minutos de duración, esta historia se convierte en material ligero. Contrario a lo que el nombre y la sinopsis nos presentan, este largometraje no está lleno de adrenalina, sino todo lo contrario. Durante una gran parte del film, se puede notar otro tipo de sensaciones como lo son la calma y el miedo, hecho que resulta bastante interesante, pues hace posible que el espectador se adentre en la historia, cosa que tenemos que reconocerle al director.

El guion de la historia no es notable, sin embargo, tampoco es desastroso. Claro, no podemos dejar de lado las actuaciones que nos brinda Jolie, que son bastante buenas y que logran hacer que el espectador se identifique. Muchos han catalogado esta película como aburrida y sin chiste, sin embargo, no me atrevería a calificarla de esa forma.

Algo que llama la atención es el factor humano que aparece, pues al ser una película catalogada como de acción podría pensarse que no cuenta con ellos (como la mayoría de ese tiempo de historias).

Lenta, por momentos. Dramática, sin duda. Humana, también. Dale la oportunidad a esta película si quieres pasar un buen rato. Eso sí, no esperes grandes cosas.

Calificación: Dos estrellas y medi.