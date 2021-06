"Matthias & Maxime": perfecto para celebrar el mes

Hoy es el turno de hablar de Matthias & Maxime, un largometraje que llegó dos años tarde a las pantallas mexicanas; tarde pero seguro, así fue el estreno de esta historia.

Xavier Dolan es un hombre polifacético, pues además de dirigir esta historia, forma parte de su reparto. Dolan no está solo, pues complementa la historia con actores como Gabriel D’Almeida Freitas, Anne Doval y Harris Dickinson.

Este título nos cuenta la historia de un par de amigos de la infancia que se besan como parte de la filmación de un cortometraje realizado para una clase de la universidad. Es en ese momento cuando todo se empieza a poner extraño, pues tras el beso, ambos comienzan a preguntarse cuáles son sus auténticas preferencias sexuales. Situación que confunde a ambos amigos y sobre todo, pone en peligro la estabilidad de sus vínculos sociales.

Esta nueva película tiene a los espectadores divididos, mientras unos opinan que la historia que nos cuenta es magnífica, otros nos dicen que esperaban mucho más.

Lo primero que debo mencionar sobre este título es que el director pone una gran atención a los detalles que nos quiere mostrar, como resultado de ello, logra filmar cada escena con un apreciable nivel de belleza, lo que podemos valorar en la fotografía del largometraje, y se agradece; pues un largometraje con estética se disfruta mucho más.

Las actuaciones también son muy buenas, son sólidas, sin embargo, un punto interesante es que no permite que el espectador pueda sentir empatía por los protagonistas de la historia, ni que pueda adentrarse a lo que se cuenta, esto, recae totalmente en manos del director.

No puedo ignorar que la película recibe ayuda del soundtrack que acompaña a la perfección a la secuencia, contrario a lo que hace el guion, pues no nos brinda lo suficiente, por lo que no podemos catalogarlo como bueno.

Otro punto en contra de este film es la duración, pues el director extiende de gran manera el film, pero no la historia. Es decir, tenemos mucho tiempo en el que no se nos cuenta una historia real y que muchos críticos y espectadores pueden catalogar como una pérdida de tiempo.

Matthias & Maxime es uno de esos títulos para celebrar el mes del orgullo que puede hacernos pasar un buen rato, pero que olvidaremos al poco tiempo. No esperes una gran historia ni un gran trabajo cinematográfico, pues solamente encontrarás un film para pasar un rato agradable.

Calificación: Tres estrellas.