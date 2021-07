Siempre me ha parecido inquietante la idea de ser lector, a lo largo de mi vida he conocido lectores de todo tipo; aquellos que prefieren acabar el libro en una noche, y aquellos otros que eligen tenerlo de compañero por varios días.

Ser lector es un trabajo poco valorado, pues se supone no solamente el esfuerzo de escoger un título entre tanto y leer palabras que alguien más puso en nuestro camino; ser lector es mucho más que eso.

Durante mucho tiempo solamente sabía que los libros eran una forma de vivir cosas que de otra manera era imposible ser parte de ellas, pero nunca nadie me había dicho que son los libros los que pueden cambiar la forma en que vemos todo lo que se encuentra a nuestro alrededor, eso lo descubrí con el tiempo.

La primera vez que abrí un libro (con mayor consciencia, claro) pude percatarme de lo que realmente era formar parte de aquel mundo, y fue tanto lo que me gustó, que acabé dedicando mis días a ser lectora y a intentar producir historias que puedan hacer a alguien lector.

J.K Rowling, una de las encargadas de introducirme al mundo de lectura dice que: “Si no te gusta leer es porque aún no has encontrado el libro indicado”, y me parece que no hay frase más certera. Yo encontré mi libro hace ya unos años y es por eso que estoy escribiendo esto, sin embargo, sé que muchos todavía no lo han hecho.

Estoy segura que hay historias para todos esperando en algún rincón del mundo, simplemente es una idea fascinante el pensar que debemos encontrarla porque al leerla, nos hará sentirnos completos y nos explicará cosas de nosotros que no habíamos entendido.

Olvidemos por una rato a la academia (sí, aquella que se cree con el derecho de decirnos quién puede y quién no ser lector) y leamos lo que realmente nos haga sentir que la historia es parte de nosotros, olvidemos por un rato aquellos títulos que los maestros nos dijeron que son los importantes en la historia literaria. Olvidémonos de todo y leamos lo que realmente nos hace sentir que podemos pertenecer al grupo lector, aquel que por mucho tiempo nos hicieron pensar, era selecto.

Leer me ha dado algunas de las mejores cosas de mi vida, leer me ha hecho conocer otros lectores que se convirtieron en amigos invaluables; me ha hecho conocer amigos con sangre de tinta que se convirtieron en parte de mí y que recuerdo cada día.

Me convertí en lectora hace ya un buen tiempo, pero cada vez que abro un libro me doy cuenta de que tomé la decisión correcta, estoy escribiendo esto esperando que todos pudieran conocer ese mundo que está esperando por ellos en algún lugar, en algún estante.

Hay millones de historias rondando por el mundo, espero que pronto todos encuentren la suya.