Los largometrajes de Marvel siempre se roban la atención de las personas. Es por eso que el turno de esta semana le toca a Doctor Strange en el multiverso de la locura, la última película de superhéroes que ha llegado a las salas de cine.

Esta cinta está dirigida por Sam Raimi y tiene un elenco conformado por Benedict Cumberbatch, Bruce Campbell, Rachel McAdams, Xochitl Gómez, Elizabeth Olsen y Patrick Stewart. Nos dicen que “Doctor Strange in the Multiverse of Madness (el título original de esta historia) de Marvel Studios, el MCU desbloquea el multiverso y amplía sus límites más que nunca. Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange, quien, con la ayuda de aliados místicos tanto antiguos como nuevos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario”.

Decimos con sinceridad que este título es uno de los más esperados del año, pues los fanáticos de Marvel siempre están dispuestos a adentrarse un poco más en este complejo universo.

Lo primero que debemos reconocer es el trabajo del director de esta cinta (quien debemos decir, es conocido por interpretar títulos dignos de ser recordados), pues logra captar la esencia del multiverso y transmitir todo lo que quiere al espectador. Debemos mencionar que el guion es algo importante, ya que con la complejidad que puede suponer contar la historia (gracias a los distintos universos que nos encontramos), nos presentan un proyecto narrativo completo. Los encargados de encarnar a los personajes lo hacen bien (claro, esto ya lo sabíamos), pero también vemos a nuevos nombres como Xochilt Gómez, de quien vemos un debut bastante bueno.

En esta ocasión también debemos mencionar al vestuario y maquillaje, cuestiones que le dan puntos extra la producción, debido a que además de presentarnos un poco más a fondo a los personajes, también le adhiere dramatismo a la historia.

Sin duda, este es un film que los fanáticos a este universo van a disfrutar, pues todo lo que presenta hará felices a los espectadores (está claro, puede causar problemas más adelante), pues hace que uno sienta que ya conoce casi a la perfección el universo, pero, que eso no es un impedimento para que puedan llevarse gratas y grandes sorpresas. Para los no fanáticos, puedo decir que es una historia entretenida, llena de sorprendentes efectos visuales que nos darán grandes emociones. Corran a ver esta historia y cuéntenme qué les pareció Calificación: cuatro estrellas