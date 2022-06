El esperado estreno: "Top Gun Maverick"

Esta semana tenemos buenas noticias, pues la espera terminó y por fin podemos ver “Top gun: Maverick”, en la gran pantalla. El retorno de esta historia a los cines fue dirigido por Joseph Kosinski, con un reparto conformado por Tom Cruise, Val Kilmer, Miles Teller, Jennifer Conenlly, Glen Powell y Mónica Bárbaro, entre otros; por lo que sí, vemos a algunos participantes del aclamado elenco original.

En esta ocasión se nos cuenta lo que ha sucedido después de más de 30 años de servicio, uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete “Mavericks” Mitchel (Tom Cruise) se encuentra donde por mucho tiempo quiso estar, pues se halla superando los límites como un valiente piloto de pruebas y esquivando el ascenso de rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. La historia se pone interesante cuando nuestro protagonista se encuentra entrenando a un grupo de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se reúne allí con el teniente Bradley Bradshaw (interpretado por Miles Teller), el hijo de su difunto amigo “Goose”.

Las segundas partes no suelen ser buenas, sin embargo, “Top Gun: Maverick” nos dio una grata sorpresa. Algo que debemos mencionar antes que cualquier cosa, es que Tom Cruise conoce a su público, sabe lo que quiere y se lo da, pues vemos a un personaje completo, capaz de conectar con los espectadores desde el primer instante. Esto claro, no solo es de parte del protagonista, ya que todo el elenco lo hace bien y sus interpretaciones no dejan nada que desear.

Por otra parte tenemos el guion, el cual es justo lo necesario para que la historia fluya y le rinda tributo a la primera, esto, claro, se acompaña de las cuestiones visuales (justo como en la historia de hace ya unos años), debido a que convierte a los aviones en una extensión de los personajes, transmitiendo a los espectadores las sensaciones de estrés y miedo que sufren en combate, esto también relacionado a la buena banda sonora que podemos escuchar.

Podemos decir que “Top Gun: Maverick” es un título que todo cinéfilo debe agregar a su lista, pues nos hace viajar en el tiempo. El reparto hace un buen trabajo, el guion nos da lo necesario para que sea una buena historia, muchos dicen que tiene probablemente las mejores secuencias de combate aéreo jamás rodadas, y, sí, Tom Cruise nos da una buena dosis de adrenalina y entretenimiento.

Calificación: cuatro estrellas.