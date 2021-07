A veces me quedo sin palabras, ¿es normal, no? Cuando eso sucede, me dirijo a mi estante y sacó uno de aquellos libros que compré, pero que por una u otra razón, no tuve el tiempo necesario para sumergirme en sus historias.

Entre ellos se hallaban las letras de Nellie Campobello, no fue coincidencia, pues desde hace ya un tiempo me encuentro fascinada con la Literatura de la Revolución, pues fue la que me hizo descubrir el verdadero valor de la creación literaria en el país, y también me brindó la oportunidad de poder ver a través de otros ojos (no solo históricos) este suceso tan importante en la vida del país.

Cartucho me robó el aliento, el sueño y la tranquilidad, quizá parezca exagerado, pero es que no tengo otra forma de describirlo, y es por eso que me estoy tomando el atrevimiento de escribir una vez más sobre las artes literarias.

Al leer las palabras de Campobello no pude evitar preguntarme por la poca participación y difusión de las mujeres en la creación literaria de México. No es un secreto que en nuestro país decidir dedicar tu vida a las artes hace que las cosas sean difíciles, pero cuando se es mujer, es mucho peor.

Cuando se le pregunta a un mexicano recomendaciones sobre autoras mexicanas siempre obtendremos la misma respuesta: Sor Juana y Elena Garro (no lo tomen a mal, Elena Garro me cautivó con su magistral obra Los recuerdos del porvenir) como si en el territorio no hubieran existido otras mujeres que dedicaron su vida a la pluma y la hoja.

Juan Rulfo, Octavio Paz, Mariano Azuela, Sergio Pitol, Carlos Fuentes, Juan José Arreloa… y la lista sigue y sigue, ¿a caso en México el talento literario es exclusivo de los hombres? Claro está que la respuesta es no. Entonces, ¿por qué cuando pensamos en las letras producidas en el territorio solamente podemos considerar hombres?

¿Por qué ser artista es tan difícil en México? ¿Por qué ser mujer y artista es tan difícil en México? Quisiera tener una respuesta para eso, pero no la tengo. No se puede crear arte en un país que no brinda el suficiente apoyo, no se puede ser mujer y artista en un país que al momento de otorgar la mayoría de las escasas becas y premios, parece olvidar el nombre de las mujeres.

Los nombres femeninos son poco conocidos en la literatura, pero también en otras artes como lo son la cinematografía o las artes visuales, y no es coincidencia. Esto demuestra la urgencia y la necesidad del fomento artístico en el país, pero también señala que hay muy pocos valientes para dedicar su vida al arte.

Escribo esto esperando que mis palabras sean leídas por alguien con interés en el tema, esperando que el arte empiece a tener una mayor difusión, pero sobre todo, esperando que las mujeres y su creación artística empiecen a ser valoradas en este país.