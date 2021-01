Pues más de dos seguimos comiendo el nach, y sin un ápice de vergüenza; hasta parecemos diputados, porque de 500 legisladores federales, 448 metieron su carta de intención para reelegirse en 2021. Ante esto me viene una pregunta: ¿merecen reelegirse? En lo que llevan de función legislativa, ¿cuánto le pondrían de calificación a sus representantes, aquellos que deben darle voz a sus inquietudes, y sobre todo a sus necesidades? A lo largo de su función ¿qué tantos beneficios ha dejado a la sociedad su trabajo legislativo, cuántas iniciativas hicieron para mejorar el estado económico, el de igualdad social, los derechos humanos y demás? Al menos lo que es tangible es poco, porque sin duda el país sigue sumido en un retroceso, y es peor si le sumas los estragos propios de la pandemia y lo mal que la han afrontado con medidas poco favorables.

Qué esperar si el encargado de este tema en la agenda nacional se pasea en avión sin cubrebocas, o peor aún, pidiendo cordura y que por favor no salgan de su casa, y es lo primero que hace al salir de vacaciones a una playa. Yo creo que todo el que trabaja merece descansar, pero ante la situación que está viviendo el país, creo que no era necesario tener que exhibirse así, porque sólo muestra arrogancia y sentirse omnipotente por tener el cobijo del presidente, quien en su mañanera no escatimó elogios para él, y pienso que si tan bueno es y tiene excelentes credenciales, ¿por qué no lo puso a él como secretario de Salud? Lo único que puedo decir es qué mal estamos.

Pero hablando de cosas agradables, seguimos festejando a nuestra muy noble y muy leal ciudad de Mérida: “Déjame que te cante Mérida linda”. Como ya es costumbre, la famosa alborada inicia los festejos por el 479 aniversario de nuestra ciudad, con los trovadores cantando a la urbe que los vio nacer, en la cual muchos de ellos cruzan la noche en una calle principal, esperando el llamado para motivar las mieles del amor a través del sonido de las guitarras y sus voces; una alborada que se iluminó con la pirotecnia que dio una luz que para muchos es la luz de la esperanza de tener un 2021 lleno de bondad y que nos haga olvidar con buenas acciones todo lo vivido por la pandemia.

Hoy celebramos a nuestra ciudad y sin duda en la edición de 2021 del Mérida Fest viene un aspecto muy particular, ya que el alcalde Renán Barrera toma la acertada decisión de este año no traer artistas de fuera para poder darles todo el apoyo a los yucatecos que tan golpeada tienen su economía por ser parte de uno de los sectores más afectados. Son 800 artistas en 200 eventos que verán luz del escenario para mostrar su talento y su amor por la cultura y las artes, serán diferentes formas de expresión, desde los que se van a realizar en algunos foros pero con la capacidad permitida de un 30%, así como utilizando las plataformas digitales, a través de transmisiones por streaming, y la caravana artística en la cual la gente podrá disfrutar en la puerta de sus casa a los artistas yucatecos. Sin duda se va a celebrar a Mérida de una gran forma, con arte y cultura, masinó.