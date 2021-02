Mare ahora sí que el calor nos está pegando duro; dirían que el ser humano es inconforme, primero te quejas de la heladez, pides calor y te quejas de eso, pues sí, pedimos calor pero un poco, Mare está más caliente esto que la política, porque de veras que está caliente, como diría don Armando “por debajo de la mesa”, ahí están las patadas y golpeteos al dos por uno, entre cuchilladas y juego sucio la cosa se está poniendo interesante.

En el plano nacional, como dirían los politólogos, ¿serán parientes de los de las marquesitas?, quién sabe, pero en el plano nacional reapareció el presidente López Obrador en sus mañaneras, después de anunciar que ya había salido negativo del Covid, porque negativo lleva más de 18 años, pero salió y pues con el mismo discurso de siempre, echándole la culpa a más de dos y dividiendo en una polarización este hermoso país, lo bueno es que brincó una enfermedad que está colapsando a México económica, emocional y mentalmente, porque casi un año llevamos padeciendo las embestidas de este virus y tratando de ver qué hacer para seguir solventando los gastos necesarios.

Luego ves que aparece Ricardo Anaya, que va a meterse de nuevo a la política porque le interesa el país. Dios mío, cómo puede haber tanto cinismo en un spot de minuto y medio; debió aparecer hace un año, cuando tanta gente necesitaba de un apoyo y no precisamente ahora que vienen tiempos electorales; como diría mi chichí: “No hagas cosas buenas que parezcan malas”, pero, sin duda, ahora resulta que es el magnánimo Anaya; en serio que el oportunismo está a la orden del día, aunque déjenme decirles que no estaría de más una buena oposición al presidente porque mare están todos más callados que un mudo, todos guardan silencio o están silenciados, porque la realidad es que un sinfín de incongruencias están sucediendo y están avaladas por San Lázaro.

Por eso la importancia del 6 de junio, porque cada vez son más las ocurrencias que aprueban y que están hundiendo a México; es urgente tomar cartas en el asunto porque si no luego no se podrá levantar el país, así que más que en los colores fíjense muy bien en el candidato y sobre todo analicen a la persona, porque sinceramente no tiene nada que ver si es político, luchador, cantante o lo que sea, hay que ver su preparación como profesional y como persona, eso debe influir mucho a la hora de emitir nuestro voto. Sólo recuerden que el futuro del país y de nuestra familia está en juego.

En el patio la cosa tampoco está muy fría que se diga, están los jaloneos al 2x1 y ocurre algo chistoso, tal parece que cuando se es gobierno es más fácil llegar a acuerdos, porque uno de los partidos que hoy es oposición, el PRI, no logra consensuar en los 15 distritos locales y las plurinominales. Veremos si se cumple la profecía de quien dice que los rojos pueden bajar a ser la cuarta posición en la palestra política. En el PAN, ya se inscribió Renán Barrera como precandidato a la alcaldía de Mérida y fue cobijado por los precandidatos de los distritos meridanos. Si van en auténtica unidad, la cosa se va a poner buena, masinó.