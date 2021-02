Pa sumaré ahora sí que está apretando el calor, lo bueno es que ayuda un poco con los contagios, ya que el frillo, según dicen, es propicio para que aumenten porque el kabik ese no aguanta temperaturas muy chokó, o sea para los que fueron al Rogers, muy calientes, pero mare camina uno y se está derritiendo, de hecho estoy transitando y siento un olor a castakán, hasta dije maaaaaaa ¿dónde hay chicharra?, pero era este huiro que estaba sudando, al menos no olía a puyul, pero sí está caliente el sol. No por eso bajemos la guardia, hagamos nuestra parte como sociedad, para poder exigirle a nuestras autoridades que hagan la suya.

Mare donde también está caliente el asunto es en el PRI porque, según dicen, no logran llegar a un acuerdo para otorgar las candidaturas correspondientes a los hombres y mujeres que buscarán los 15 distritos para diputados, porque recordemos que los otros 10 de los 25 entran como Juana por su casa, sin hacer absolutamente nada, aunque algunos dicen que son premios por lo ya hecho; el caso es que vino gente del CEN para poder servir de referís y buscar las mejores opciones, esperemos que no lo compliquen más, porque suele suceder que en los partidos luego mandan a gente del centro del país a solucionar las cosas, y no tienen ni la menor idea del contexto político social de la entidad, mare me barrí en home, hasta parezco de los escritores de alto pedorraje y la neta es que no, pero déjenme soñar; eso es lo único que hacemos los mexicanos: soñar, porque estamos como quisieran estar muchos viejitos, viendo cada vez más dura la cosa. El caso es que mientras siguen poniéndose de acuerdo en el PRI, los otros partidos no pierden el tiempo y tienen a su gente caminando o en reuniones.

A propósito de reuniones a partir de marzo se podrán hacer en hoteles, haciendas y locales con el 30% de la capacidad, pero sólo para el sector empresarial, o sea no están permitidos los eventos sociales. Sólo dígame alguien ¿qué diferencia hay? Porque al final del camino ambas cosas juntan gente, y sirven de revulsivo a la economía, ¿o acaso por tener un traje más caro tienes mayores derechos que nosotros los huiros? En serio hacen las cosas con las patas y de manera injusta, porque una vez más se castiga al sector del entretenimiento local, ya que a la mayoría de esos eventos empresariales traen a gente de fuera como buenos mactaes, empezando por la Mich Fridman porque en todo lo relacionado con la secretaría de turismo lo que menos ves son artistas o proveedores locales, y sólo ves el desfile de artistas, influencers y vividores de la élite social viniendo a tomar los tragos, a pasear y la mayoría de las veces a costillas del dinero yucateco y todo por postear una historia en Instagram o en Facebook, y a los de casa ni quien los vire a ver. En fin, parece que seguimos viviendo con la casta divina.

En otros revoloteos, el rumor se volvió realidad: la senadora hasta el domingo por el verde ecologista Verónica Camino Farjat ahora es de la bancada de Morena; mucho se puede especular, pero habrá que escuchar su versión para saber los motivos, espero que no sea cuando esté otro de los apagones, que cada día son más seguidos, masinó.