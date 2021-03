Mare se va a poner caliente la cosa, y la bronca es que mientras más caliente más necesidad tendremos de encender los ventiladores, si no, va a quedar popotzki el niño, y luego lloraremos cuando venga el recibo de luz, porque con esos cambios que hicieron que le llaman reforma eléctrica mare tal parece que vamos en sentido contrario al mundo, porque mientras todos se están preocupando por el tema del cuidado del medio ambiente y hay miles de campañas al respecto, en nuestro país deciden votar a favor de una reforma que parece será un retroceso al dejar atrás las energías limpias y cambiar al carbón. Decía mi chichí: “No hagas cosas buenas que parezcan malas” porque dejando el beneficio de la duda, que no sea con mala intención o peor aún corrupción a través del tráfico de influencias -hay varios actores políticos que están relacionados con los que serían los proveedores del carbón al gobierno-, hacen que uno piense mal.

Además hacer este cambio que va afectar a las familias más vulnerables con el aumento en los recibos de luz, y no sólo a las familias, también va afectar a miles de empresas que han visto muy lastimada su economía con la pandemia y que el gobierno no haya sido capaz de dar algún apoyo o condonar algo de los múltiples impuestos que tiene uno que pagar; por poner un ejemplo: el pago que hacen las escuelas particulares de un impuesto por alumno, y con una diferencia mega abismal entre lo que se paga de manera estatal y lo que se paga de manera federal, y no condonaron pero ni diez centavos, y qué me dicen de Infonavit y así muchos que, peor que cobratario de banco, no dejan de estar hablé y hablé y uno dice: ¿dónde está la empatía del gobierno con toda la gente que ha perdido su empleo?, tal parece que lo único que les interesa es que timbre su caja y ganar elecciones para su partido. Les es totalmente indiferente lo que están pasando los ciudadanos de a pie, que hoy en día viven en la desesperación y la agonía de no saber qué va a pasar, cuándo se va a normalizar, cuándo los van a vacunar. Porque entre las versiones del gobierno y las de la oposición, los ciudadanos nos quedamos como el jamón, sin saber cuál es la realidad verdadera. Será muy lamentable que se utilicen las vacunas como un puente asistencial para hacer política, y desgraciadamente parece ser una práctica que nunca se terminará, porque se aprovechan de la necesidad del pueblo. Esperemos que pronto podamos ver una mejor luz en este país donde hay gente noble y trabajadora.

En el xtokoy solar del Mayab las cosas aparentemente están tranquilas, pero es una realidad que todos los que hoy sueñan ser los abanderados de sus partidos están como caballos que pelean puerta en las corridas, esperando el inicio oficial de la campaña el 9 de abril. Veremos una campaña atípica por las restricciones y medidas tomadas como prevención ante el problema de salud que vivimos por el x’la virus; pero mientras eso llega, mejor reímos con la obra “Huiros en campaña”; separa tu boleto al 9999089031 y en vez de que los políticos se rían de los huiros, mejor los huiros nos reímos de los políticos, masinó.