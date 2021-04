Mare sin duda alguna que se va a empezar a calentar más el ambiente, y no precisamente por El señor sol, que dicho sea de paso, sí que ha estado Chokó, me refiero más al tema de las campañas políticas y todo lo que sucede a su alrededor, empezando con el tema de las dichosas vacunas que empiezan a poner en mayor número, casualmente cuando se están acercando más los tiempos de campaña, vieja táctica que por los siglos de los siglos se seguirá usando sea cual sea el color que esté en el poder, ni modos si te lo dan agárralo.

Pero hablando de las vacunas lo que es lamentable es la cantidad de vídeos que están circulando en las redes y en los cuales se ve claramente que solo le dan la pinchada al señor pero no le meten el líquido, ósea la vacuna, no sabemos si por descuido, negligencia o por negocio, es muy lamentable de cualquier forma, pero si es por negocio es sumamente aberrante, no puede uno entender como hay tanta miseria en la humanidad, pero como le pides peras al olmo, si después de hacerse viral este vídeo, sale el presidente en su show matutino, que por cierto no se porque sigue pasando si estamos en tiempos de campaña y no debería de haber promoción de gestión, pero las instituciones y las leyes se las pasa por el arco del triunfo y por donde ya no tiene funcionamiento, pero lo que es verdaderamente lamentable es que en ves de salir a dar una disculpa, ofrecer una investigación e incluso castigar de ser culpable al responsable, noooo, sale a echarle culpa a los medios, a los conservadores y demás palabras favoritas diciendo que todo es un montaje solo para perjudicar su imagen, ¿es neta?, hay que tener tantita vergüenza señor presidente, no puede ser que no tenga el producto de gallina para reconocer los errores, todos son humanos y pueden cometerlos, pero él envuelto en su nube de egocentrismo no es capaz de reconocer alguna falla en su gobierno, qué gobierno más mediocre tenemos.

Y en el patio ya iniciaron las campañas federales, ósea los 5 distritos que nos corresponden, el primero que abarca el Oriente, el Segundo que es la costa, el tercero y cuarto que es Mérida y el Quinto distrito que es el Sur del Estado, iniciaron y con mucho movimiento en las calles, sin duda llama la atención algo ¿qué se van atrever hacer los candidatos por votos? porque los hemos visto hacer de todo, chapear, vender chicharrones y demás actividades que realizan en busca de hacer empatía, bien dicen “en campaña todo se vale” pero creo que lo que no se vale, es seguir engañando a la gente con mentiras.

Siempre he dicho que un si o un no siempre tiene beneficios, porque te impide perder el tiempo, señores candidatos y candidatas no ofrezcan lo que no está en sus manos cumplir, tengan ese sentido humano y honesto que tanta falta le hace a la política, así que como ciudadanos creo que debemos de ser muy observadores y analizar quién de los candidatos o candidatas siempre han tenido ese comportamiento, o si es solo una apariencia por campaña, ya sabes que no es una persona honesta, ya es hora de tener mejores representantes, así que si te dan algo agárralo, pero piensa tu voto, y cuando te pongan la vacuna checa que sí te la pongan, así que lo único que les puedo decir es que en esta época de campaña, que se pongan Xux masinó.