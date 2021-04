Muchos se preguntarán qué es ese negociante de “Slam” para los que nos gusta el rock es nuestra forma muy particular de bailar, para otros simplemente es un moloch trifulca donde llueven los tutis, bueno dicho lo anterior iniciamos. Como están mis estimados lectores, Mare me vi como de alto pedorraje, pero es qué hay que aprender a saludar, saludo al Rey de los calditos, espero se mejore pronto para tomar dos, Mare porque con este calor sí que se antoja tomar más de dos, porque está el calor que raja PRIedras jajaja creo que está más caliente el ambiente en el partido tricolor que en la misma calle, están los sombrerazos, y gran parte de este show se detonó porque de último momento bajaron de la candidatura a diputado por el décimo tercer distrito con cabecera en Ticul a Luis Borjas Romero, cuando incluso un día antes había hecho todo el show de pedir licencia porque saldría a competir en esta campaña 2021, y ni 48 horas le duró el gusto, y a su suplente tampoco.

Mare ni una quincena va a cobrar, si ya había ensayado como iba a levantar su mano, se la persinó porque como dice la canción “de reversa mami” Mare que antiguo me vi con esa rola, pero lo interesante aquí es que salió el ex o el diputado o el ex candidato, bueno salió Borjas a echar culpas al partido dando unos rayones al presidente del partido Panchito Torres, dándole un espaldarazo el candidato a la alcaldía Ramírez Marín, era obvio, no es un misterio que es su ahijado político, lo único que creo es que la ropa sucia se lava en casa, y donde también están lavando hasta ajeno y a luz pública es en Morena, porque el presidente del partido Mario Mex, en una rueda de prensa manifestaron su inconformidad con la designación como candidata a la alcaldía por su partido a Verónica Camino, creo cada quien es libre de tener la opinión que quiera, pero si ya no se está de acuerdo con las decisiones del partido, pues simplemente vaya biemmmmmm retírate, así de simple, y si no me crees pregúntale a Ismael Peraza que ante su inconformidad se fue a otro partido para continuar su proyecto como candidato a la alcaldía de Mérida, creo que se deberían concentrar más las energías en las campañas a favor y no en el golpeteo o el famoso fuego amigo.

En Acción Nacional muchos esperaban una ruptura gigantesca por el interés que existía por la candidatura en Mérida, pero no fue el caso, porque hoy vemos una campaña homologada y con orden, es una campaña que encabeza Renan Barrera quien quiere reelegirse para ser alcalde de Mérida y continuar con su proyecto, veremos cómo termina este negociante, porque se está poniendo bueno, sobre todo la quemada que se están dando los candidatos, no me refiero a Rommel que se puso a vender PAN en un triciclo, tampoco al chechoneo de Borjas, me refiero a la quemada de pies y de cabeza porque los candidatos que están caminando sí que están sudando la gota gorda, porque está el calor en su punto con sensaciones de hasta 48 grados Nené, sabes cómo está el niño y digo los candidatos que caminan, porque solo algunos lo están haciendo, y otros se están haciendo pero pen...dadores nada más, ahora sí que sin duda esta campaña será de piso y lengua, a caminar y saludar de casa en casa para ganarse la confianza, masinó que sí.