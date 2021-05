Mare los que no sé si se prepararon bien fueron los candidatos a la alcaldía de Mérida en el debate que realizó el Iepac, cabe aclarar que no todos estuvieron mal, algunos se salvaron, pero otros se vieron para llorar la netflix, para empezar, a todos antes de entrar les dan el formato y ahí debe de venir muy claramente cuáles son las reglas del debate, y en ello está inmerso los tiempos que es el talón de Aquiles de más de dos, me llama la atención el buen trabajo que hizo Gastón Lambarry quien sobre algunos puntos de los candidatos les pedía que profundicen un poco más y ahí es donde se notaba a quien le hicieron sus textos y quienes sí tenían Cheto para manejar el tema, Mare porque a más de dos les hicieron corto circuito las neuronas con esa revirada jajajaja, pero insisto no es la primera vez que observamos un debate, se han hecho desde hace muchas campañas atrás como para que no sepan manejar el formato los candidatos, para mí eso solo demuestra dos cosas, o no se preparan con seriedad, o exceso de soberbia de creer que saben demasiado, vimos una lluvia de ideas pero no una como las que han caído intensas, más bien fue chan llovizna.

El debate se centró por 5 personas, Jorge Carlos Ramírez, Víctor Cervera, Verónica Camino, Ismael Peraza y Renán Barrera, quien cabe señalar jugó el papel de tiro al blanco, porque era todos contra él, pero como diría Jack el destripador “vamos por partes”, en primera me voy a limitar a escribir sobre estos 5 participantes porque los demás, no me aportaron nada y me demostraron lo que pienso, que son partidos satélite de otros más grandes y están ahí para costarnos más. Dicho lo anterior, seguimos con este negociante, para empezar se mostró el poco interés de la ciudadanía, porque siendo una ciudad de más de un millón de habitantes tener conectados 4 mil, muestra dos cosas, falta de interés, o falta de promoción, ¿por qué no se transmitió el debate en los medios televisivos y en la radio?, cosas que no puede uno entender, lo tienes y no lo usas, mare qué pasó así, en todos los debates hicieron uso de moderadores distintos, llevando a los diferentes líderes de opinión de nuestro Estado, espero les hayan pagado y no sea gratis, porque luego quieren todo gratinado.

Ahora pasemos a los candidatos, Ismael Peraza solo se la pasó acusando y proponiendo poco incluso poniendo el apodo de Renán Porfirio Díaz Barrera, parafraseando a otro célebre personaje de historia de nuestro país, uno que si es Prócer, Benito Juárez dijo: “El respeto al derecho ajeno, es la paz”. Ya basta de estar poniendo apodos, eso solo nos mostró una poca educación. A Verónica se le vio bien, con buen temple, al igual que a Víctor Cervera, aunque por momentos se les veía una sonrisa nerviosa, de Jorge Carlos se esperaba más, porque pidió con insistencia este foro, un político tan preparado lo han vuelto una caricatura los asesores de campaña, y Renán Barrera, se dedicó más tiempo a esquivar los golpes que todos le tiraban y demostró una madurez y oficio político, todos dicen en sus encuestas que van ganando, pero en el debate solo a Renán le tiraron, simplemente fue, todos contra él, será porque dicen que le tiran más piedras al árbol que da los mejores frutos, pero siempre la opinión la tiene usted, masinó que sí.