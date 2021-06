Tras el anuncio sobre cómo va a estar la cosa con las nuevas restricciones, mare tuve que dar vuelta de timón y pumba, y hablar de lo que muchos hablan hoy en redes, y de cuanto politólogo y analistas hay en Facebook, todos buscando o señalando a quien a su juicio es el verdadero culpable del encierro. Sin duda se encendieron los focos de alerta en la sociedad yucateca cuando Vila Bebé puso en sus redes que daría un mensaje a las 20 hrs., y empezaron las especulaciones y sobre todo los recordatorios maternales, al final no salió el Gober sino el secretario de Salud y palabras más, palabras menos, le echaron la culpa a los jóvenes que por cuestión de ellos que no han dejado de salir, se ha incrementado considerablemente el número de contagios, por lo tanto, le quitan licencia a bares que tenían de restaurantes, esto, para un simple Huiro como yo, no está muy claro, bajan el porcentaje de 75 a 50% a la capacidad de los restaurantes y regresa la restricción vehicular de lunes a domingo, así que todos a dormir temprano, obviamente los reclamos no se dejaron esperar, sobre todo porque todavía el miércoles de la semana pasada, se estaban realizando los cierres de campaña de todos los partidos con grandes concentraciones de gente, como si no hubiera pandemia.

Eso es lo que más reclama la gente, el porqué por las campañas dejaron salir y ahora a pagar las consecuencias los que apenas empezábamos a trabajar después de un año de no hacerlo, pero la gran pregunta es ¿quién tiene la culpa?, pues aquí hay muchas cosas sobre la mesa, de entrada para que no me digan chupatrusa, empezaré diciendo que sí fue una decisión apresurada dejar libre la cosa en campaña, porque sinceramente todos se pasaron por el arco del triunfo las restricciones si es que habían, en el porcentaje del número de gentes, porque en muchos casos veías ríos de gentes en la concentración, para que el partido y candidato mostraran el músculo, hay muchos señalamientos sobre las personas que iban a estos eventos políticos, no las justifico pero los entiendo, porque la mayoría de estas personas vieron este proceso como un puente para poder ganar unos pesos y llevar comida a la casa, ya que fue un revulsivo a la economía, tanto formal como informal, un pequeño respiro.

Sin duda más que la imprudencia, era la necesidad lo que hacía a esas personas acudir a los eventos políticos, al igual que a todas las personas que se contrataron como estructura, significó 3 meses de trabajo, cuando muchos de ellos llevaban un buen sin saber qué era eso, pero no deja de ser uno de los motivos del aumento de casos, como también lo es, que desde meses atrás los chavos de 20 a 35 eran el mercado meta que estaba saliendo más, y veías en las historias de instagram o de las diferentes redes sociales, donde sin recato alguno los chavos subían orgullosos sus fotos en los antros en los cuales muchos de ellos sin las mínimas normas de cuidado por el tema de la pandemia, pero no son los únicos, son pocos los lugares donde hoy te siguen tomando la temperatura antes de entrar, se limitan a poner un pichel de gel en la entrada y que entres con tu tapa boca y xupí, en pocas palabras la culpa es de varios, pero pagan pocos, masinó.