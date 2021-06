Estamos con lluvias y eso hace que se antoje más el PAN, bueno, al Gordito no creo que se le antoje. Por aquello de no subir de peso, pero este tiempo misterioso solo te da ganas de estar tirado en tu hamaca con una paila de palomitas y ponerte a gustar tu Netflish, claro que todo lo que ha pasado sería digno de cualquier serie de éxito, varios podrían ser los títulos “¿Qué pasó?”, “Nos quedó alta la Barrera”, y así en lo sucesivo, pero la gente relacionada con la grilla se preguntará ¿cuál es la verdad de lo qué pasó el 6 de junio?, son muchas las opiniones de los grandes politólogos que salen en facebuke, aunque creo que pocos serían animales políticos, claro, según Sócrates, porque para poder llegar al tuétano de ese hueso, no hay que escarbar bastante, son muchas las cosas que dicen que si hubo fraude, que hubo compra de votos y demás, a mi no me consta, lo que sí puedo decir que es una regla no escrita en la política, que dice que se vale aunque no sea correcto y que todos los partidos las pueden aplicar, ahora resulta que el pecador va a hablar de pureza, no vacilen, es muy sencillo, la clave está en “Trabajar en Equipo”, o utilizando una palabra más política, ir en UNIDAD, pero no la unidad de fotografía, que aún no se ha ido el destello del flash y ya están sintiendo las puñaladas a diestra y siniestra.

Una unidad verdadera, como en el 2007 cuando el PAN gobernaba y el proyecto de Ivonne Ortega logró unir todos los Ismos y fueron en bloque y lograron recuperar el ejecutivo, lo cual refrendaron con Rolando, que a pesar de haberse vivido lograron realizar bien la operación cicatriz y salir avante, cosa que no resultó en el 2018, y como sí dejaron que hubieran 12 aspirantes, pero cuando se trabaja en equipo tienes mayor posibilidad de que el resultado te favorezca, pero si antes de trabajar en equipo antepones las discusiones, el ego y la soberbia, Mare chatos, ni cómo ayudarlos.

Morena, por ejemplo, estaba llevando un proceso interno relativamente en calma, sin embargo, le estaban soltando la cuerda a más de dos, y cuando jalaron la cuerda del centro del País y pusieron a la candidata a la alcaldía, la cosa fue complicada para Verónica Camino, porque hubo muchas resistencias, ella se enfocó en su campaña trabajando fuerte, pero el encargado de la operación cicatriz, o el que debía aporrear la mano para calmar los ánimos brilló por su ausencia y por lo tanto fue una campaña en plano inclinado.

En el lado del PRI nunca se jugó en equipo, cada quien estaba por su lado, empezando por el candidato a la alcaldía que se fue solo toda la campaña, y en donde todo fue un verdadero desastre, empezando por la casa, cómo vas a salir a competir y ser presidente del partido, el resultado se veía venir y todavía ves publicaciones sonriendo, como si nada hubiera pasado, pues si nunca se dieron cuenta que eran oposición, será que algún día se den cuenta que tuvieron la peor derrota de todos los tiempos del PRI en Yucatán, y todavía sonríen. ¿Acaso les dio algún beneficio la derrota? Y por el lado azul, pues simplemente las cosas fluyeron, trabajaron en equipo, desde la publicidad homologada, hasta cada uno de los eventos y actividades realizadas en los que todos los candidatos se respaldaban y ahí tienen los resultados, los demás partidos ¿habrán aprendido la lección? Hoy están preguntando ¿quién los salvará? Masino.