En el momento que se escribe este hebdomadario, mare me barrí en home, les decía que al momento de escribir este negociante se supone que arriba el huracán “Grace”, pero a Mérida solo va a llegar la lluvia, pero no sé qué pueda pasar cuando estén leyendo este asunto, no vaya a ser que sí entre esa porquería y digan ese x’la Huiro dijo que no, así que mejor chequen los medios oficiales para mayor certeza, porque pa sumaré, todo mundo anda haciendo las famosas compras de pánico, porque los súper están llenos de gente, hasta parece que regalaran cosas o fueran a repartir herencia, creo que la gente se vuelve muy alarmista, me parece que se deberían de informar más.

A los yucatecos nos gusta el chisme y luego por eso se arma el relajo, porque se vuelve un teléfono descompuesto, pero hay que estar muy pendientes, porque no salimos de una y ahí viene la otra, la verdad ese negociante del Cabik aún no lo hemos vencido, ya que no solo está la gente que no se quiere vacunar que porque te van a poner un chip, o porque se pega el tenedor en tu brazo, o porque te están inyectando veneno, les digo somos rebuenos para armar historias, yo creo que basta con ver los porcentajes negativos con positivos para ver qué bueno es vacunarse o al menos una de las opciones para poder terminar con esto, y si le sumas la gente que está abarrotando las plazas, las playas y demás centros de diversión, y en muchos de ellos sin tomar las respectivas medidas que marcan los protocolos de salud pública, volvemos a lo mismo, por qué no se informan, creen que porque ya tenían una dosis ya son inmunes, pelutzó, entiendan que te tienes que poner las dos dosis y esperar 26 días después de la segunda para que pueda hacer efecto, antes no sirve de nada, samare, cómo lo van a entender, y tampoco sabemos cuánto nos proteja la vacuna en cuestión de tiempo, si un mes, tres meses o un año, por eso aún vacunados hay que seguir cuidándonos.

Terminó la fiebre de las olimpiadas y con ello a revisar todo lo sucedido, la verdad es que vergüenza debería de darle a Ana Gabriela Guevara por salir a presumir las 4 medallas de bronce, por eso dice el refrán, las cosas según el lado en que lo mires es el reflejo que te darán, ni sé si es refrán, pero así salió, y digo esto porque si sales a presumir 4 medallas te van aplaudir, y la verdad es que hay que aplaudir, pero a los deportistas que se rompen el alma entrenando y sacrificando muchas cosas para poder representar a su país de manera digna; pero como federación le hubieran dicho a la Guevara si salía a decir estamos contentos porque no quedamos en último lugar, ocupamos el lugar 84 de 86, solo dos lugares arriba del último lugar, alta vergüenza le debería de dar sobre todo cuando se escuchó lo de siempre, la falta de apoyo, los malos manejos, la mala planeación en el desarrollo de la preparación de los atletas, y un sinfín de etc.

Lo más triste es que Ana Gabriela Guevara después de ser la más rápida del mundo en los 400 metros planos, señaló de manera fuerte las anomalías que había en el Comité Olímpico y eso fue motivo para que por voluntad propia decidiera retirarse, y hoy que estuvo en sus manos poner fin a eso para resaltar el deporte, simplemente no se hizo, que vergüenza, masinó.