Mare, después de pasar el susto por el huracán, que por cierto hay algunas colonias todavía sin luz, pero pues la gente está chambeando aunque se entiende a quienes ya se están desesperando, pues una semana sin luz está difícil por tus alimentos y peor para los que tienen enfermos, ojalá ese fenómeno meteorológico que se está formando para el sábado no llegue, apenas se está recuperando uno del anterior.

Llama la atención que en varias colonias hubo muchos árboles y anuncios publicitarios caídos, y sí llama la atención porque solo entró a la Península en categoría 1, ¡uay!, que va a pasar si entra uno en 4. Ahora, la pregunta es ¿por qué se cayeron esos negociantes con un huracán de categoría pequeña? Por lo regular pasó en colonias o fraccionamientos relativamente nuevos, esas avenidas de Ciudad Caucel y Santa Fe parecían set de grabación de la película Jumanji, pero esa información creo que no lo sabremos, solo será un mar de hipótesis.

Lo que sí es una realidad es que los dzirices van a regresar a la escuela de manera presencial, ahora me pregunto ¿no se está violando la constitución?, y me refiero al artículo 4 que dice que todo mexicano tiene derecho a que el país salvaguarde su salud, palabras más, palabras menos, pero se les está negando el derecho a ser vacunados a los peques menores de 18 años que porque tienen menos probabilidad de que les afecte, pero eso no se puede saber y tampoco se sabe a ciencia cierta qué consecuencia podrían tener las secuelas en los niños que por algún motivo les dé el Kabik, entonces, qué pasa aquí, porque si solo el 25% de los padres quieren que sea presencial ya que no van a irse con lo que la mayoría dice, y en el caso del Estado, a Liborio Vidal nuevo secretario de Educación, lo metieron a la hora de los tutis, y no precisamente del PAN dulce, debido a que están diciendo que los papás y maestros van a pagar el internet para los niños que decidan no ir presencial.

Están viendo que de por sí la economía está más que quebrada después de año y medio de pandemia, por lo que uno se pregunta ¿en dónde está el recurso que se debe ejercer para eso?, ¿en dónde está todo el recurso que no se ha ejercido en el sistema operativo de la secretaría? Deberían de aplicarlo aquí y no querer sangrar más la de por sí maltratada economía de los papás, la neta ya ni la friegan, ya no golpeen tan fuerte a las familias.

Y hablando de golpear fuerte, así se escuchó el clamor de mucha gente que estaba detrás para que se aprobara el matrimonio igualitario en Yucatán, cuando se veía venir que sería un tema complicado para la nueva legislatura que entra el primero de septiembre, sobre todo por ser mayoría del PAN, y sabemos la ideología de ese partido, pues resulta que antes de irse la actual legislatura se sometió a votación dicha petición y con 20 votos a favor y 5 en contra se aprobó el matrimonio después de dos intentos fallidos, así que en Yucatán se le dará carpetazo a ese tema, al ser ya permitida la unión entre dos personas del mismo sexo, veremos qué es lo que sucede ahora, qué van a declarar los diputados, porque las veces anteriores se votó en contra y ahora a favor, pero para toda la comunidad ya es una realidad que la entidad escucha a esta parte de la sociedad que exigía ese derecho, ahora sí que hoy es una realidad, está legislatura no pateó la lata y la tercera fue la vencida, masinó.