Palabras de los seres verdaderos (I)

Los mayas -nación originaria que habitó este territorio- son conceptualizados en Yucatán, y por extensión en nuestra nación, como “atrasados económica, social y culturalmente”, por lo cual ocupan el último peldaño de la “sociedad”. Hoy, sus creadores de arte hablan por ellos y enseñan la grandeza científica y estética que los llevó a ser llamados en Europa “los griegos de América”. Prueba de ello puede observarse en la antología literaria Words of the true peoples: Palabras de los seres verdaderos, editada en forma multilingüe por la Universidad de Austin, Texas, en Estados Unidos (2004).

Coordinada por los especialistas en idiomas antiguos, Carlos Montemayor y Donald Frischmann, el texto resulta de lujo, ya que fue editado por autores de diferentes etnias mexicanas, y diferentes idiomas: náhuatl, zapoteco, maya, español e inglés. Participó lo más selecto del talento contemporáneo de las naciones originarias de este México multilingüe de 64 naciones.

Luego de talleres creativos, para aprender las reglas de la literatura, en Calkiní, Campeche, Bacalar, Quintana Roo (a cargo de Javier España) y Mérida, Yucatán (supervisados por Carlos Montemayor), aunque algunos en forma autodidacta, los escribas empezaron a producir en los 80 del siglo XX: Briseida Cuevas Cob, Jorge Cocom Pech, Gerardo Can Pat (+), Santiago Domínguez Aké, Miguel Ángel May May, María Luisa Góngora Pacheco, Armando Dzul Ek (+), Jorge Echeverría Lope, Feliciano Sánchez Chan, poesía, narrativa (relato y leyenda) y teatro en maya.

Esta producción editorial ha tenido dos vertientes: la producción individual de cada autor, que concursa en convocatorias literarias para conseguir publicar su libro; y otra en forma de antologías literarias (ediciones colectivas de autores seleccionados). Esta antología representa hasta ahora, por el número de idiomas -europeos y mexicanos- utilizados, el non plus ultra de las antologías, nacionales o extranjeras, publicadas sobre literatura maya.

Como una muestra de las nuevas aportaciones a la literatura maya, puede leerse la sensibilidad de Briseida Cuevas, que la lleva a realizar metáforas no con las flores silvestres sino con los despreciados perros “malixes”; despreciados por “malixes” (perros mayas) y también por “callejeros”, sinónimo de “lumpemproletariado” maya-yucateco. Yuxtaponiendo ambas existencias miserables, “denuncia” el “racismo, clasismo y anti feminismo ancestral”, vivido y sufrido por las mujeres mayas en Yucatán, en MalixPek, de su primer libro El quejido del perro en su existencia:

“Negro, / amarillo, / café, / perro malix. / Perro común, / perro extranjero. / Tú hasta la comida le compras al perro de casta. Tú, lo sacas, inclusive, a pasear a la plaza. / Tú ladeas con el pie, con desprecio, al perro común. / Tú crees que anda tras de ti por el hueso que no le tiras. / No sabes que este perro, es la muerte que anda tras de tus huesos”.