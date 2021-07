Palabras de los seres verdaderos (II)

Otro de los escritores antologados en las obras referidas en la entrega anterior es Gerardo Can Pat (Tibolón, Sotuta, Yucatán), músico y poeta que al encontrarse con Carlos Montemayor en el taller literario dio rienda suelta a su talento. Siendo además compositor y fundador de su charanga y de su grupo Fuerza Tropical. Considerado un “auténtico poeta maya” por Montemayor, debido a su fina pluma originaria.

Invitado al Primer Encuentro de Poetas Indígenas de América, en París, Francia. Aparece en las antologías Letras Mayas Contemporáneas (Fundación Rockefeller); Words of the true peopels: Palabras de los seres verdaderos (Universidad de Austin); y U Túumbenk´aayilo´ob x-ya´axche´: Los nuevos cantos de la ceiba (FONCA).

En U k´aayilo´ob in puksi´ik´ al: Los cantos del corazón, expone el meollo de su creación poética: la ternura-amor del maya, y, por extensión, del pueblo nativo; esa forma muy íntima de amar del pueblo de Kan Ek:

“¿Recordarás otra cosa?, / la noche que quise llevarte al baile.

“Pedí permiso a tu padre y no quiso. / tu empezaste a sollozar, / al verte me dio tristeza / y no supe cómo salí de tu casa.

“Hoy todo ha cambiado. / Poco a poco estamos terminando / la tarea que se nos encomendó en el mundo. / Hemos avanzado lo que pudimos.

“Nos vamos. Todo termina. / Ahora los jóvenes están creciendo. / Ellos deben tratar de completar / las cosas que no concluimos”.

Por su parte, luego de un dzapal (montón) de obras de naturaleza popular, que presenta con su grupo Sak Nikté: Blanca Flor, aquí, allá y acullá, el actor natural, escritor y director de teatro Armando Dzul Ek publicó Trilogía histórica maya; El auto de fe de Maní o choque de dos culturas; La rebelión del Rey Jacinto Uc de los Santos Canek Chichan Moctezuma y La sublevación maya de Yucatán en 1847, basada en la historiografía obtenida en la colección sobre Historia de Yucatán del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y del Conacyt.

Un ejemplo puede verse en las siguientes líneas: “… Sobre el cadalso, ocho verdugos altos y fortísimos calibran con sosegada ferocidad las enormes tenazas incandescentes de hierro, y otros instrumentos de tortura brutales, capaces de despertar las pasiones más bajas del espíritu humano.

“Acompañan a Canek, su cura confesor de apellido Lorra, y otros religiosos abismados en la oración. Pulula una visible agitación entre la muchedumbre, porque se ha propagado un misterioso rumor:

“¡Jacinto Kan Ek no puede morir!¡Ese Brujo tiene pacto con el Diablo, y escapará!¡De alguna inconcebible y mágica forma desaparecerá del patíbulo!”