Segunda generación de escritores mayas

Las “cerezas del pastel” del Renacimiento de la literatura maya son tres autores top ten: Sol Ceh Moo, Janil Uc Tun y Carlos Chablé Mendoza. Representantes de la segunda generación de literatos nativos, vienen siendo lo non plus ultra de las letras mayas contemporáneas: estudian su obra en universidades norteamericanas, ganan concursos no solo en maya sino también en español o venden obra en la plataforma digital Amazon. ¿Masinó, sukuuno´ob (hermanos)?

Más de 30 años de talacha literaria a partir de los primeros talleres en los años 80 del siglo XX, redundaron en copiosa producción de canciones, poemas, relatos, crónicas, ensayos o, incluso, novelas, para motivar a editoriales o universidades extranjeras en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica a traducir y publicar textos individuales o antologías de autores en el idioma de Jacinto Kan Ek.

Asimismo, esta producción ha adquirido con el tiempo el reconocimiento de la crítica extranjera especializada: Donald Frischmann (Universidad de Austin, Texas) / Francesc Ligorred Perramon (Universidad de Barcelona) / Charles Pigott (Universidad de Oxford), como a la novelista Sol Ceh Moo, al poeta Janil Uc Tun y al cronista Carlos Chablé Mendoza.

Sol no solamente sorprendió a la crítica como primera autora de novelas, género narrativo inexistente en la literatura maya prehispánica, sino que posee otra cualidad: es muy prolífica, hasta lograr lo que pocos: interesar en su obra a especialistas e investigadores de universidades extranjeras que la estudian por su importancia lingüística y estética en el siglo XXI.

Janil Uc Tun hereda de su padre -el autor Pedro Uc Beh- el poder de la palabra comunitaria, tanto en su idioma materno, el maya, como en español, donde también brilla en las letras en el idioma de Cervantes. Luego de ganar concursos de literatura en maya en la Universidad Autónoma de Yucatán y la Secretaría de la Cultura y las Artes, concursó, y ganó el Premio de Poesía ProHispen José Díaz Bolio 2020, para escritores en español, creado por la hija de este escritor para “premiar lo mejor de la poesía en español”.

Finalmente, el cronista comunitario de Felipe Carrillo Puerto, antes Chan Santa Cruz Noj Balam Naj, Quintana Roo, luego de rescatar lo sucedido en los últimos 100 años en la “última capital maya cruzo ´ob”, ahora -junto con la prestigiada investigadora y feminista Georgina Rosado Rosado- andan vendiendo su libro más reciente En busca de María Uicab: reina y patrona de los maya cruzo ´ob (rebeldes de la Santa Cruz), en Amazon.

A la vanguardia de la literatura nativa le sigue un dzapal (montón) de ganadores en concursos literarios. Junto a potentes columnas del renacimiento literario: Waldemar Noh Tzec, Javier Gómez Navarrete, Martiniano Pérez Angulo, Jorge Cocom Pech o Patricia Martínez Huchím, germinan los talentos de Jesús Manuel Ortiz Pacheco, Socorro Loeza Flores, Elisa Chavarrea Chim, Lázaro Tuz Chí, Vicente Canché Moo, Wildernaim Villegas Carrillo, Isaac Carrillo Can, Daniela Cano Chan, Sásil Sánchez Chan, Marga Aguilar Montejo, Sary Lorena Hau Can o Rosa Beatriz Yah Dzib.