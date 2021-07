Los mayas, una de las seis cunas de la humanidad

En la península de Yucatán uno nace sabiendo que es “huiro” (desconocedor de la cultura de los blancos), porque la gran mayoría provenimos del pueblo maya. Así nacemos, crecemos y morimos. Así era mi vida hasta que, con la lectura, “descubrí” que no era cierto que “venimos de un pueblo atrasado”, sino descendemos de una gran civilización de sabios, al grado de “inventar el cero”, lo cual multiplicó el poder de sus matemáticas aplicadas al estudio del tiempo, 400 años antes de ser introducidas a Europa por los árabes durante la hegemonía del imperio persa.

Ante la importancia científica y estética de los antiguos abuelos mayas, el primer “trancazo” recibido fue saber que el descubrimiento del cero -como abstracción numérica- les permitió el estudio profundo del tiempo creando maravillas como la Cuenta Corta, calendario civil de 365 días (perfecto, en relación con el “gregoriano” vigente en todo el mundo) o la Cuenta Larga: extenso periodo de 5,126 años, en el cual el sistema solar vuelve a alinearse como al principio de la Gran Explosión del Universo: el Big Bang.

Esto me causó una implosión intelectual que me hizo cambiar mi idea sobre los mayas: de ahora en adelante, no solamente no me avergonzaba tener raíces nativas, sino, más aún, comencé a presumir orgullosamente la sangre maya heredada y la cultura materna “mamada” de mis padres, abuelos, bisabuelos...

Maravillas mayas como la conservación del equilibrio ecológico por milenios, en contraposición con el actual capitalismo solo ha necesitado cerca de 500 años para llevarnos a la sexta extinción de las especies, sostenida sobre la base filosófica de considerarnos “parte de la Madre Tierra” y producir los alimentos necesarios en terrenos que luego dejaban “descansar” para luego “rehabilitarlos” y volver a utilizarlos.

El descubrimiento del cero, 400 años antes de que los árabes lo introdujeran a Europa, y sus grandes logros universales como el calendario civil perfecto (el “gregoriano” tiene un atraso de 6 horas por año, por lo que al pasar cuatro años se vuelven 24 horas, lo cual se corrige con el “año bisiesto”, aumentando un día al mes de febrero) y su Cuenta Larga de 5,126 años, ubican a los mayas como una gran civilización antigua, al grado de ser considerada “una de las seis cunas de la humanidad”.

Las “cunas de la humanidad” fueron civilizaciones antiguas que nos heredaron grandes descubrimientos, inventos y estudios para el posterior desarrollo del ser humano. Son seis culturas antiguas: mesopotámica, egipcia, china e hindú, en Asia; más la quechua y la maya, en América. Los antiguos abuelos: sabios y artistas universales admirados en los otros continentes de la Mamá Tierra.

Hoy, los científicos contemporáneos avalan los conocimientos de nuestros antiguos abuelos: el tiempo es “cíclico”. Pero, aún más, la ciencia moderna recién acaba de descubrir, en el siglo XXI, que el Universo no es ni lineal ni infinito, sino -derivado de la cosmovisión originaria de los mayas- “es circular como una dona”: si un objeto sale disparado de un lugar, llegará un tiempo, quien sabe qué tan largo, en que volverá al mismo sitio.