Briseida Cuevas Cob; pluma de pájaro Tho

¿Qué tiene la poesía maya de Briseida Cuevas Cob que convence a la crítica nacional y extranjera? Originalidad, sensibilidad, mirada existencialista. Quizá por eso la han invitado a leer su obra en “la Ciudad de la Luz”: París. Han traducido obras suyas al inglés y al francés, y recibido el Premio al Mérito Poético en Idiomas Indígenas “Erasmo Palma”, otorgado a las mejores plumas de las civilizaciones originarias de México.

Briseida (Tepakán, Calkiní, 1969) fue de las primeras poetizas germinadas -cual hermosa X’ Tes- en los talleres literarios del grupo Genali, y de poesía, coordinado por el vate maya Waldemar Noh Tzec, en Campeche, en el renacimiento de las letras mayas en los años 80 del siglo XX. Ahora es considerada una fina pluma con sensibilidad ad hoc, lo cual luego de excelente producción le ha valido prestigio literario.

Fundadora de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas de México. Directora de Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en la Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas de México. Becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y desde 2010 miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. En 2012 fue elegida miembro, por la ciudad de Campeche, de la Academia Mexicana de la Lengua.

Briseida confirma el refrán de que “el buen perfume viene en frasco pequeño”, pues únicamente requirió cuatro tomos de poemas: U yok´ olauatpek´: El quejido del perro en su existencia (1995), Je´bixk´in: Como el sol, Ti´ubillil in nook´: Del dobladillo de mi ropa, y U ts´iibta´alCháak: Escribiendo la lluvia, para ser considerada en varias antologías nacionales y extranjeras: Flor y canto: cinco poetas indígenas del sur (INI / UNESCO 1993); Tumben ik´t´anilich Maya: Poesía contemporánea en lengua maya (España, 1994); Las lenguas de América. Recital de poesía (UNAM, 2005); Voci di anticheradici, diecipoetiindigenidel Messico: Voces de la antigua raza, diez poetas indígenas de México (Italia, 2005). Y finalmente, Words of the true people: Palabras de los seres verdaderos (Universidad de Austin, Texas, 2007).

Esta poetiza mexicana ha llevado su numen literario a otras latitudes donde ha mostrado la sensibilidad de la Nación Maya: Festival de Poesía étnica (Colombia, 2001); Biennale Internacionale des Poétes (Francia, 2001); Festival Internacional de Poesía (Holanda, 2002); XII Festival de Poesía en Medellín (Colombia, 2003); Festival Celebrate México Now (Estados Unidos, 2006); Los cantos ocultos: Encuentro de Poetas y Escritores Indígenas Latinoamericanos (Chile, 2007); Grouped´Enseignment et de Recherche Maya (Francia, 2007).

Nomás para darle una pequeña probadita a la poesía de Briseida, aquí un “bocadito”: “K´aasaje (El recuerdo)/báax altuuch´bilju´unkuxik´nal (es un papagayo).

Teechchoolikjunjunp´iti (Poco a poco le sueltas) / kiimak a uol tu xik´nal (para disfrutar su vuelo). Ken jach kanchake (En lo más alto) / kutéep´el u súumil a k´ajlay (se rompe el hilo de tu memoria) / kakutala chant u (y te sientas a presenciar) / payk´abtaltuménnáachil (cómo lo posee la distancia)”.