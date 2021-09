Reconocen al líder-genio “Arux”

En la Nación Maya, además de artistas existe un sector de genios dedicados a las ciencias, respetando conocimientos ancestrales de nuestros antiguos abuelos. Uno de ellos, el milpero, ingeniero agrónomo y comunicador Bernardo Caamal Itzá, “Arux”, especialista en semillas nativas y pronósticos del clima mediante cabañuelas mayas, recibió un reconocimiento en la Cumbre Mundial de Educación 2021 como lídergenio, otorgado por el World Knowledge Summit Mexico, que se celebró en Mérida en agosto pasado.

Este evento sobre el contenido de la educación contemporánea, reunió a especialistas de Suiza, Kazajistán, India, Filipinas, Reino Unido, España, Guatemala, Argentina, Panamá, Ecuador, Canadá y México, para aportar propuestas de cambio por una educación incluyente, digna y representativa. Reunió a líderes en educación, quienes en mesas de trabajo y paneles de participación -presenciales u online-, analizaron temas como la demanda de educación; educación incluyente y gratuita; educación y medio ambiente; educación, cultura y sustentabilidad; contrato social de la educación; así como inteligencia artificial como herramienta para la educación.

“Arux” ha sufrido hostigamiento y, a pesar de eso, ha desempeñado un papel importante para reposicionar la voz del pueblo maya en diversos medios que dan voz a los pueblos originarios, aunque cada vez es más difícil, pues hay pocos espacios, se recurre a la folklorización, o se desdibuja la realidad local.

En los últimos 26 años, “Arux” ha mantenido ese esfuerzo, por lo cual hoy cuenta con amplio respaldo de comunidades mayas, así como de trabajadores de la cultura y profesionales de la comunicación, tal como afirmó el Dr. Omar Alcántara Barrera, presidente de la cumbre internacional de profesionistas.

“Reconocemos esa amplia trayectoria sobre los pueblos originarios, pues ha compartido sus experiencias con campesinos de Perú, Colombia y México. Asimismo, ha representado a México en diversos foros internacionales: Colombia, Argentina, Belice, Guatemala, Francia, España o Estados Unidos. Por eso es un honor para nosotros entregarle el reconocimiento World Knowledge Summit México 2021”, aseveró Alcántara Barrera.

El ingeniero agrónomo y experto en conocimientos tradicionales sobre la milpa compartió con los asistentes a este foro el tema: “En tiempos de crisis, sensibilizarnos cómo los pueblos originarios conciben la vida: el Xokk’iin (pronóstico anual del clima) del pueblo maya”. En su intervención señaló:

“Urge mirar a los pueblos originarios, pues no están muertos. A muchos les encanta vernos como cultura muerta para lucrar con nosotros; un pueblo muerto no tiene voz y menos problemas. Como no tenemos palabra, pues no hay problemas. […] Muchos pueden romantizar la cultura maya, como el pueblo que vivió hace más de 3,000 años, pero quiero decirles: somos una cultura maya viva. Como herederos de estas tierras hablamos el idioma y vivimos la cultura que nos legaron nuestros pueblos originarios, y ahora -con esta crisis global- tenemos propuestas. Les invito a reflexionar sobre la importancia de los aportes de los pueblos originarios. En los últimos 500 años, aunque los han masacrado y perseguido, todavía sobreviven y practican su cultura en los lugares más inhóspitos del territorio mexicano y del mundo. A pesar de eso, mantienen viva esa cultura que ha dado vida y futuro a la humanidad”.