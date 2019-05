Privilegiados

¿Por qué a algunos legisladores les resulta tan difícil ser empáticos con causas tan sensibles y relacionadas con los derechos humanos? Analicemos el caso de dos de ellos, ustedes pueden ponerles nombre; pertenecen al grupo menos discriminado del país, ya que son hombres, con ingresos mensuales altos, de piel blanca, sin discapacidad, no pertenecen a ningún grupo religioso minoritario, son heterosexuales, casados, tienen al menos una licenciatura, nacieron un sistema privilegiado y sin carencias. Se colocan en una reducida minoría de mexicanos, aunque asuman lo contrario; se encuentran en una situación favorecida y temporal, están a salvo de los estereotipos que suelen situar a las personas en circunstancias vulnerables, porque tienen, en cambio, los privilegios de quienes los vulneran.

A los legisladores se les olvida que llegaron al lugar que ostentan por la combinación de cuatro elementos: su color de piel, su sexo, la educación pública y la confianza de un grupo de personas, pero su situación no sería la misma si alguno de esos elementos no hubiera estado presente. Y sé que si ellos me leyeran, afirmarían sin titubeos, que sus méritos alcanzan para justificar sus privilegios, pero, estimados legisladores, están en un error. He vivido en carne propia que el color de nuestra piel y el ser hombre son suficientes elementos para ganar aprecios, oportunidades y privilegios que están imposibilitados para muchos y muchas.

Y en un mundo ideal no tienes que ser la causa para luchar por la causa, pero aparentemente la educación basada en privilegios no les da las suficientes habilidades de empatía para quienes crecen educados de esa forma. Entiendo que pueda ser difícil sentir lo que los más vulnerables viven, y tal vez no sería su obligación ética ser empáticos si fueran ciudadanos “del montón”, pero no lo son, son representantes ciudadanos -no partidistas- que deben y fueron electos para legislar en favor de un Yucatán armonizado a las normas internacionales y que ante la oportunidad se negaron a hacerlo, demostraron una vez más por qué la confianza en los congresistas está tan debilitada.

Les recordamos que el artículo 1º constitucional prohíbe expresamente toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Los y las legisladoras deben entender que la discriminación vulnera la dignidad y abre una brecha abismal en el espíritu humano y que su trabajo tiene que tener elementos de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia para cumplir con su obligación constitucional de velar por la dignidad y garantizar la igualdad de todas las personas sin discriminación. Los ciudadanos seguiremos vigilantes, los estamos observando.