Construir la paz

Ha concluido el evento anual más importante del gobierno de Mauricio Vila, la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, un evento que aglutinó a 30 laureados y a una comunidad internacional importante de activistas que buscan la transformación del mundo. Y aunque Yucatán es percibido como el estado más pacífico de nuestro país, la realidad fuera de Mérida es que se vive con ciertas condiciones estructurales de desigualdad y exclusión social, con conatos de conflictos violentos, como lo sucedido en semanas pasadas en Oxkutzcab, con graves problemas de violencia de género y de irrespeto a los derechos humanos.

Y aunque es posible hacer una infinidad de críticas justificadas en contra de los esfuerzos pendientes, deficiencias e incluso errores, lo cierto es que no podría ser de otra manera, ya que no existen proyectos políticos perfectos o infalibles. En cualquier caso, el punto es claro: los procesos de construcción de paz de alcance regional e incluso global no le son ajenos a nuestro país, tal y como lo vimos en esta cumbre, y de cierta forma ayudan a cuestionar el statu quo en diferentes esferas.

Tuvimos una cumbre que cuestionó a aquellos que se creían incuestionables, diputados y diputadas que no repararon en estar en primera fila durante los eventos como protagonistas de la construcción de un mejor país y mundo, cuando están a años luz de serlo, que con cinismo se presentaron para la plática casual, el autógrafo y la selfie con los laureados, servidores públicos polutos que por un lado violan los derechos humanos, y por otro dicen que los defienden.

Entendamos que la construcción de la paz es un proceso creativo y colectivo que empieza en la cotidianidad y la construcción de una cultura que parte del esfuerzo de la ciudadanía. Para lograrlo trabajamos en la transformación de creencias, actitudes y comportamientos que dan lugar a expresiones de violencia, discriminación y exclusión. Es ahí donde entra el papel del ciudadano, ya que su participación es componente central para la construcción de una democracia más dinámica, en parte porque el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas depende tanto de garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos como de una ciudadanía alerta y activa.

Sabemos que el camino no es fácil y, en cierto sentido, los trabajadores de la paz que se esfuerzan por igual en el campo de los medios de comunicación, de la sociedad civil y del gobierno enfrentamos más o menos un mismo enemigo: la apatía, la incomprensión, y la resistencia por inercia de las mayorías, misma que repasamos en cada caso líneas arriba para cada uno en sus respectivos círculos.

La construcción de la paz es un proceso que exige profesionalismo, constancia y optimismo además de una buena capacidad de tolerancia a la frustración y mecanismos efectivos de comunicación.