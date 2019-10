Salud minimalista

La seguridad, la economía, el acceso a justicia, alimentación y salud son condiciones indispensables para cualquier objetivo de política social. Debemos entender que las políticas públicas comunican objetivos, medios, estrategias y reglas para tomar decisiones y que serán utilizadas por la administración pública y la legislación para modificar o instaurar nuevas leyes, normas y decisiones operativas.

La política de la salud es ciencia –aunque los políticos no lo entiendan así-, y como toda ciencia, su construcción tiene que estar basada en el método científico y no en ocurrencias de aquellos que se quieren asumir como científicos políticos. Y hay que diferenciar muy bien entre una iniciativa que puede ser realizada por particulares y una orden de gobierno, por ejemplo: cuando la iniciativa de usar ropa rosa viene de privados puede ser un elemento sensibilizador y mediático, pero cuando viene de una imposición gubernamental, entonces dudaríamos que recursos y tiempo de los funcionarios públicos realmente estén siendo aprovechados de la manera más adecuada, ya que el costo de oportunidad es realmente alto; es decir, cuando dedican su tiempo a obligar a personas a usar un moño de un color en específico, lo que realmente están haciendo es no responder a otra opción o acción, porque siempre será más fácil vestir de un color a tu personal que capacitarlos para mejorar la atención y creación de programas públicos.

Las innovaciones en políticas de salud y en la atención de la salud son una proeza difícil, especialmente porque, en una era de cambio global, las transformaciones sistémicas desafían los valores y las prácticas predominantes, requieren asumir compromisos significativos respecto de los recursos, y a menudo suponen costos políticos.

Es necesario que los que trabajamos en la generación de políticas públicas renovemos la atención primaria de salud, ya que representa una contribución sustancial para el desarrollo y calidad de vida de la población. Si queremos tener políticas que no sean neoliberales, debemos dejar de tener políticos neoliberales, ya que éstos nunca cumplirán con el derecho a la salud, pues abandonan las funciones de salud pública, no cumplen ante la situación epidemiológica, limitan el presupuesto y utilizan los recursos de manera ineficiente, con exclusión y acceso inequitativo a la atención.

De aquí la relevancia de las políticas públicas; que permiten entender en gran medida la diametral diferencia entre los resultados de un país y otro. La OMS dice que “los sistemas sanitarios son complejos adaptables y sus componentes pueden interactuar de maneras inesperadas”, por lo que las decisiones de los gobiernos deben encontrar el justo equilibrio entre la cobertura, la oferta de servicios públicos y las inversiones en salud, teniendo siempre presente la importancia de las políticas públicas, pero también el ciudadano debe conocer sus obligaciones dentro de dichas políticas.