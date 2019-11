El Grinch mexicano

El Grinch es personaje de un cuento infantil, que un día decidió robarle la Navidad a los inocentes y encantadores habitantes del pequeño pueblecito de “Los quien”; el Grinch, un “monstruo” peludo y verde que vive en lo alto de una montaña, odia toda la Navidad porque siempre se sintió incomprendido.

El presidente Obrador no vive en una montaña llena de pinos como sus antecesores, ni tampoco es de color verde –aunque pone a algunos de ese color con sus decisiones-. Sin embargo, su política de austeridad tras su toma de protesta en diciembre pasado lo ha convertido en el Grinch de las navidades políticas mexicanas. Impulsado por un increíble y aún perceptible apoyo del “pueblo bueno”, el dirigente popular dicta lo que se hará o no como casi un mandato constitucional, sin que la prensa pueda ser un contrapeso. En cada mañanera repite el mismo mensaje y el mismo discurso de apoyo a quienes le sonríen y de persecución a los que no.

Tras apoderarse de todos los pinos de Navidad, las esferas de las cámaras y las luces de colores de lo judicial, planea seguir robando la Navidad y el futuro a aquellos que tienen ideas más moderadas y dialogantes, partidarios de buscar puntos de acuerdo en vez de convertir la política en una espiral suicida de enfrentamientos permanentes.

Parece que nada ni nadie puede impedir que el gran líder popular utilice su habitual tono redentor y que se estabilice el país, esto en unos momentos críticos a nivel mundial, donde la crisis puede explotar en cualquier momento, los problemas de migración están tapados con un dedo y la criminalidad no da tregua.

Con esto no fue solo la Navidad de los políticos la que se han robado, sino la de todos los mexicanos que ya en ciertos sectores viven en pánico y con riesgo de que afrontemos las próximas Navidades con cara de vinagre y con un nudo opresivo en el estómago. No se puede negar que el Grinch está logrando sus primeros objetivos.

Lo malo no es que nuestro presidente tenga ideas o acciones que no abonan a la construcción de un mejor país, sino que los contrapesos que existían hace algunos años se están esfumando, que las cámaras están perdiendo fuerza, los gobernadores han decidido reverenciar al líder popular y los ciudadanos decidimos mirar a otro lado.

Estamos en la víspera de una Navidad amarga, con un hombre que desconoce el concepto de modestia y de sentido de aceptación de un error, que está convencido de que para salvar a México hay que quemarlo hasta las entrañas, sacrificar todo sistema malo, pero también bueno que existiera; estamos ante un Grinch que en una historia alternativa puede triunfar.