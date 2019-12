La nostalgia de lo que fue

Son estas fechas donde el escape del aquí y el ahora se hace más presente; donde la incertidumbre se alimenta del recuerdo del pasado, cuando todo era mejor; donde la suerte y el amor eran una constante y tanto el enojo como la soledad eran simples palabras que no se materializaban.

El filósofo francés Pierre Bourdieu decía que “todo tiempo pasado fue mejor”, pero no es que necesariamente haya sido así, sino que es una respuesta humana a lo que ya pasó, por ejemplo, con el amor que se perdió y que es recordado con nostalgia como algo hermoso, pero del que omitimos el desencuentro y lo negativo. Los años de la infancia, de la adolescencia o de la primera juventud siempre son recordados con colores y sabores pastel; el tiempo que jugábamos en la calle sin parar, las vacaciones casi eternas, los desayunos cargados de azúcar, las fiestas familiares, las piñatas llenas de dulces y la casa llena de primos. En este ejemplo, como en el anterior, los recuerdos ni son objetivos, ni son inmutables, sino que son amoldados a lo que deseamos recordar, olvidamos los castigos, las tareas, las clases eternas y las desveladas.

Algo similar ocurre cuando pensamos en el país del ayer, donde hay quienes añoran los periodos de corrupción desmedida y rapaz, los asesinatos a manos del Estado, los políticos que se llenaban los bolsillos de billetes; por supuesto que no lo dicen así, incluso no lo verbalizan así, pero cuando lo recuerdan y lo manifiestan olvidan lo que tanto destruyó el tejido social.

Es muy fácil entrar a un sentido tramposo, en el que los paraísos individuales o colectivos son inventados desde nuestra memoria, recordando lo lejano mucho mejor de lo que fue, y se omiten los malos tiempos, y recordar los pinchazos de las espinas que nos llevaron a la felicidad. Por otro lado, no recordamos un momento en específico, sino la suma de todos ellos, la idealización de los olores, sabores, colores y momentos que alteran el sistema límbico, esa parte del cerebro donde residen las emociones.

“Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar”, decía Antonio Machado, algo que sin duda debemos aplicar; podemos mirar el pasado de frente, pero no engancharnos con él, no se trata de evadirlo ni de olvidarlo, pero tampoco de seleccionar solo los momentos convenientes para sufrirlo o añorarlo. El pasado es nuestra memoria que debe ser utilizada para la construcción de nuestras decisiones presentes y futuras y no como un sillón paralizante. A cada día su lugar y su tiempo, que el futuro es incierto pero puede ser construido con ladrillos de momentos de felicidad y amor. Que este nuevo año sea la suma de todo lo bueno del pasado.