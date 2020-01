En 2011 la alcaldesa Angélica Araujo se perfilaba como la delfín de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco para que la sucediera, sin embargo, una serie de eventos políticos por malas decisiones tomadas en su administración no solo la llevaron al ostracismo, sino al olvido rencoroso al que tanto le temen los políticos; la cúspide de esas decisiones equivocadas, como el cambio de luminarias chinas, la mala administración en la recolección de basura y el bacheo ineficiente, estuvieron coronadas por los eventos en la Glorieta de la Paz el 4 de Julio de 2011, cuando personas relacionadas con el partido de la alcaldesa arremetieron contra la población que se manifestaba de forma pacífica contra la construcción del paso a desnivel que se encuentra en esa ubicación.

Ese día, la alcaldesa decidió no escuchar a la ciudadanía y atacar a quienes habían decidido oponerse a su proyecto y ahí encontró la muerte política, no solo para ella, sino para su partido, ya que el llamado “efecto Angélica Araujo” no le permitiría ganar al PRI la alcaldía de Mérida hasta después de 2024, según estimaciones.

En ese tiempo políticos antagónicos al gobierno en turno, como Ana Rosa Payán y Mauricio Díaz Montalvo, expresaron que “era lamentable cómo la administración de la arquitecta Araujo había decidido no escuchar a la ciudadanía y, en vez de ello, atacarla”.

La tarde del domingo, una manifestación contra las medidas de aumento de impuestos del gobernador Mauricio Vila se salió de control, tanto de los ciudadanos como de las autoridades, quienes no dudaron en aplicar su “derecho legítimo” del uso de la fuerza pública. Mauricio, como Angélica, no dio marcha atrás y, en vez de eso, decidió dispersar una manifestación donde había adultos mayores, mujeres y niños, utilizando una bomba de gas lacrimógeno. Un error que le costó que durante el domingo y este lunes, los comentarios estén en torno a la represión que vivieron los ciudadanos, en vez de su informe de gobierno. Así que, en lugar de hablar de sus acciones positivas, de sus avances en materia de política social, y los ahorros por la austeridad implementada en su gobierno, ahora todos han decidido apuntar los reflectores hacia su incapacidad por escuchar al pueblo yucateco.

Las consecuencias son visibles e inmediatas, la primera es que cuando se pare frente al espejo mágico y pregunte: “Espejito, espejito, ¿quién es el mejor gobernador del universo”, éste le responderá: “Tú no”. La caída en picada en las encuestas de popularidad y buen gobierno es una realidad que veremos en un abrir y cerrar de ojos.