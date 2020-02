Bien decían el romano Julio César y el emperador Napoleón: “Divide y vencerás”, como estrategia de control de masas y político. La polarización es la división de la sociedad como resultado de la desigualdad extrema de ideologías entre grupos y en donde los valores, creencias y actitudes buscan justificar una postura política y/o económica, distorsionando con fuerza recargada toda aquella idea que intente contradecirla.

Claro que, en la actualidad posmoderna, la polarización es algo que se ve en muchos lugares como: Estados Unidos, Reino Unido, China, España, entre otros. Y tampoco resulta nueva, la polarización en nuestra historia moderna ha estado presente desde hace varios sexenios y solo por mencionar a los más recientes se nos viene a la mente lo que hizo Vicente Fox al decir, sin pensar, que resolvería el conflicto de Chiapas en 15 minutos, dividiendo a nuestro país entre los que defendían a los pueblos originarios y los que desde las urbes veían el conflicto del EZLN como cosa de “revoltosos”; como con Felipe Calderón, donde un grupo de personas estaba de acuerdo con declararle la guerra al narco, sin estrategia, sin recursos y sin aliados y otro grupo queriendo que nunca hubiera movido el avispero, o como con Enrique Peña, cuando un sector de la población nadaba en las mieles del poder político y económico, y otra parte incrementaba las filas del asistencialismo, extendiendo la mano a la dádiva que el presidente les pudiera tirar.

Empero la historia tiende a repetirse, y dejar aquellos viejos vicios no siempre resulta sencillo, peor aún, en algunas ocasiones la polarización se vuelve tan intensa que se convierte en política pública de facto, como sucede con la 4a Transformación. Quienes antes fueron conservadores contra liberales, o republicanos contra imperialistas, ahora agarran la bandera de “chairos contra fifís”, y aunque los nombres pueden sonar irrisorios la realidad es que ambos grupos se han convertido en un verdadero problema social, ya que ninguno aporta nada al discurso público; aunque no se puede generalizar, ya que entre los grupos hay diferentes grados de irracionalidad, de manera genérica ambos se increpan en un lenguaje agresivo, el cual pocas veces se orienta a una crítica puntual y en vez de ello incurren en descalificaciones y agresiones. El problema no es que estén en desacuerdo, ya que esto indicaría -al menos- un proceso de reflexión, el conflicto es que no argumentan, se esconden en pretextos de libertad de expresión o perfiles falsos para intentar aplastar al “adversario” incluso con ataques personales.

Lo anterior se transforma en discursos de personas que defienden rifar un avión presidencial, nada más porque sí, hasta el que ataca la disminución de los sueldazos de altos funcionarios. Mientras tanto la mayoría de los ciudadanos nos quedamos en el medio, solo mirando.