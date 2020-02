Para nosotros los hombres: el próximo lunes 9 de marzo las mujeres se han unido para una causa en conjunto, un paro nacional para visibilizar el descontento que han tenido durante años, un paro que reclama la igualdad de derechos laborales, sociales, de seguridad y de salud de ellas; así como una urgencia porque pare la ola de feminicidios en el país.

“El nueve ninguna se mueve” es un movimiento para que nosotros los hombres veamos todas aquellas acciones que no son reconocidas, pero sí son indispensables para que el mundo funcione; suena irracional que las mujeres dejen de hacer todo lo que hacen para ser notadas, pero esta es una acción necesaria para tomar conciencia del valor, trabajo y aporte de las féminas. El nueve ninguna mujer irá a trabajar, a la escuela o realizará labores del hogar, ni cuidará a tus hijos, padres, mascotas, ni comprará nada.

Tal vez para muchos hombres es difícil entenderlo, pero por eso te lo escribo fuerte y claro: las mujeres no tienen el mismo acceso a seguridad y justicia que nosotros, y esto no tiene nada que ver con el reconocimiento de la ley, ya que, aunque en la Constitución somos exactamente iguales, en la práctica la igualdad de derechos y oportunidades no es real, lo que sí es real es el machismo, el sexismo, la explotación y la violencia. Estas últimas están en grandes esferas, pero tambien en forma de micromachismos de frases y acciones que se dicen “sin querer”, pero que siguen minimizando el papel de las mujeres en nuestro entorno, eso como mínimo. Lo que sí es preocupante es el incremento de la violencia contra ellas que claramente nos ha rebasado: el que diez mujeres en nuestro país sean víctimas de feminicio al día es un dato que por sí solo debería escandalizarnos; solo en 2020 tenemos más de 250 feminicidios, 20 de ellos contra niñas menores de 14 años.

Así que, este 9 de marzo, los hombres, cuando acudamos a nuestra escuela, trabajo o centros de entretenimiento debemos aportar a la construcción de una mejor sociedad, hablar con nuestros amigos del tema, si eres padre encargarte de tus hijos -llevarlos a la escuela, irlos a buscar, darles de cenar, bañarlos, ayudarlos con su tarea-, en tu trabajo apoya a tus compañeras cubriendo sus labores; si eres jefe es momento de apoyar la visibilización de la ausencia de las mujeres y, para todos en general, ya es hora de construir una mejor sociedad, donde los hombres dejen su papel radical machista y se vea el paro como una oportunidad de poner a un lado nuestras necesidades personales y trabajar mejor en las colectivas; solo así construiremos el país que merecemos.