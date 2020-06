No es nada nuevo que nuestro país sea uno con una gran brecha de desigualdad, y la pandemia que estamos viviendo sólo evidencia aún más este fenómeno. La pobreza es una situación social y económica que no es exclusiva de ciertos estados o ciudades, sino que es una manifestación del fracaso de las políticas públicas que ocurre en todos los rincones de nuestro país. Ya desde hace un par de años los organismos internacionales le dictan a los países del mundo estrategias a establecer para no ignorar la desigualdad social y ahora con la crisis actual existen algunos que ya se han puesto a trabajar en el tema.

Por ejemplo: Noruega, Suecia y Finlandia han comenzado a trabajar en una propuesta para una renta básica universal o ingreso fijo universal, el cual es un sistema de seguridad social en el que las y los ciudadanos reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones; la recibe todo miembro de la sociedad, sin tomar en consideración si es rico o pobre, este apoyo fijo es sin consideración de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta y sin importar con quién viva.

En España han comenzado con algo similar, pero ahí lo catalogan como Ingreso Mínimo Vital, el cual es una prestación dirigida a aquellas personas que se han quedado sin empleo y que brindará una ayuda de entre 10,000 y 25,000 pesos mexicanos; es así como todas las personas que se inscriban a dicho programa podrán ser acredoras del mismo y el monto dependerá de cada situación familiar, del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite. Esta medida fue aplaudida por la comunidad internacional, ya que de acuerdo con las palabras del presidente del Parlamento “es un claro ejemplo de lo que necesita Europa: reformas estructurales y medidas de apoyo directo a las personas, avanzar en justicia social y reducir la pobreza”. En contraste Angela Merkel aprobó un paquete de estímulos dirigido a las empresas más afectadas, financiación para ayudas de desempleo, bonos económicos por cada niño en el hogar y algo que hace mucho no se hacía, redujo temporalmente el IVA.

En México, las políticas no son tan diferentes a las europeas, el presidente López Obrador ha sido un defensor de los programas sociales para los más pobres y ha sido muy criticado por la ultraderecha, aun cuando esta misma ultraderecha alaba los principios de justicia social e igualdad de la Unión Europea; dicen que es necesario dejar de mantener a los más vulnerables con sus impuestos, pero no se dan cuenta que una mayor igualdad traería consigo una economía más sólida. Lo que sí es necesario que piense el presidente López es que estás políticas tienen un inicio y un final, de lo contrario seguirá siendo tan asistencialista como los del pasado.