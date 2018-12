Siempre agradecer

Se acaba 2018 y seguramente son muchas las letras que se quedan en el tintero, propósitos para ser mejores, aspiraciones de quienes quieren hacer ejercicio, bajar de peso, ahorrar y así las intenciones más comunes.

Leyendo en la red sobre este tema encontré datos de una investigación de mercados para empresas que enlistaban dejar de fumar, buscar el éxito profesional y tener pareja como tres regalos importantes de los humanos para sí mismos en los próximos 12 meses.

Sin embargo, otro estudio sobre el fin de año comentaba que el top de los deseos es ahorrar. Pero, de acuerdo con la Condusef, en México casi el 43.7% de la población practica este ejercicio a través de tandas, alcancías y guardaditos debajo del colchón, todo de manera informal.

Desconocía que menos del 50% de los mxicanos utiliza servicios bancarios, porque no sabe los beneficios o ha tenido malas experiencias con instituciones financieras, aunque también -lo digo por experiencia- teme lo malo de invertir y administrar mejor su dinero.

Lo que me queda claro es que debemos buscar la opinión de un experto que pueda orientar las aspiraciones hacia un futuro más tranquilo; yo lo hice este año, y te quedas con una paz que no se logra ni con tranquilizantes.

Según la CONDUSEF si hicieras aportaciones regulares en una institución financiera formal, dejando que los intereses que ganes se vayan acumulando, lograrías reunir una cantidad más elevada en menos tiempo.

Yo consulte con el experto Jaime Gutiérrez, quien escribe en esta misma página, pero seguramente hay otros que pueden ayudarte.

Hay otros propósitos igual de importantes, como bajar unos kilitos, que son de los más comunes y que nada tienen que ver con una mejor alimentación o una dieta balanceada, pero que animan a muchos a inscribirse en los gimnasios en estas fechas.

De acuerdo con otro estudio, tres de cada 10 mexicanos dio de regalo algún artículo deportivo y otro 34% lo pidió en Navidad.

Yo tengo mucho que agradecer a este 2018 que me dejó de regreso en mi tierra a la que amo, me regaló nuevos amigos y compañeros de camino, me reencontró con personas a quienes estimo o quiero y que conocí en otro siglo, me permitió sobrevivir a las elecciones de julio, me llevo de viaje a ciudades que conocía o desconocía pero que vi de otra manera con la compañía que el Universo me regalo, me deja hacer programas de radio o televisión con seres que me enseñan muchísimas cosas, con proyectos que me han permitido compartir tiempo y espacio con miembros de las generaciones x, millenials y centenials; en fin, agradecida por todo lo maravilloso que me regaló.

Yo aprovecho que es lunes para retribuir a todos quienes se tomaron un tiempo para leer mis letras que son parte de mi camino. Bienvenido 2019. ¡Que sea feliz!