Cuando era niña

Mañana en México celebramos a los niños, una festividad que aún disfruto. Primero, porque mis papás continúan dedicando tiempo y dinero a la efeméride para felicidad de todos mis hermanos y sobrinos, y segundo, porque es una maravilla escuchar y reír con quienes aún disfrutan el ser humanos.

Creo que el tiempo siempre es el mejor de los regalos porque compartes cosas que ahora se van perdiendo gracias a los dispositivos móviles, cualquiera que sea su clasificación, y que nos van haciendo cada vez menos compartidos.

Lo que antes era toda una aventura: subir a un árbol, montar un espectáculo con los otros integrantes de la familia, hacer una competencia o una exhibición de cualquier tipo (sin riesgos) y ser aplaudido o celebrado se pierde sin remedio. Era el día en que iba al colegio sin uniforme, seguramente con algo de la ropa que me hacía sentir magnifica, pero sin las aspiraciones actuales de que sea de marca conocida, o que apareciera en los catálogos de moda, debido a que era la generación X y la internet no había llegado.

Conocías menos cifras de los muchos otros niños que tuvieron la obligación o necesidad de crecer antes de tiempo porque debían trabajar para ayudar a su familia en el sostén del hogar. Veías menos niños en la calle practicando alguna labor o vendiendo alguna cosa.

El año pasado, la Unicef presentó un reporte donde señalaba que de los casi 40 millones de menores de 17 años que viven en México más de la mitad está en situación de pobreza.

Debo añadir que en nuestro país las normas de la educación, por un lado, y la atención y el cuidado de los menores, por el otro, cambian de acuerdo con los reglamentos o leyes emanadas de los señalamientos del gobierno federal de acuerdo con su despertar de cada día.

Las guarderías que daban servicio público y que se multiplicaron para satisfacer las demandas de una población creciente están ya desapareciendo porque se cancelaron los recursos con los que se mantenían estos sitios creados para atender a los menores bajo las leyes del mismo gobierno que ahora los cancela.

De acuerdo con la Unicef, ahora 8 de cada 10 niñas y niños de sexto de primaria no alcanzan los logros esperados en las áreas de lenguaje y comunicación. Casi 3 de cada 10 adolescentes de entre 15 y 17 años se encuentran fuera de la escuela.

Si a eso le añadimos que los maestros no pueden reprobar a los menores aunque no estudien ni se esfuercen, me pregunto: ¿hacia dónde vamos? Si es de niño cuando debes aprender cómo subir a un árbol, saltar los charcos, caminar descalzo en la calle cuando llueve, pero también cuando debes asimilar la importancia del trabajo en equipo, del esfuerzo de entender que sin tareas cumplidas no deberían existir las recompensas y que solo en el diccionario el dinero viene antes que el trabajo.

Yo mientras aprovecho que es lunes para reunirme con mis niños favoritos a jugar pesca-pesca y comer algodón de azúcar. ¡Que sea feliz!