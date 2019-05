Feliz cumpleaños mamá

Esta semana, como muchas otras llenas de enseñanzas, me ha dejado pensando en la vida, la muerte, la fe y la felicidad de andar sin zapatos. Cuando te cuestionas tantas cosas que como ser humano te regresan a la tierra, algún disfrute tan banal como que tus pies toquen el piso pone distancia a la filosofía que deja el perder un ser querido, el ubicar dónde estás y hacia dónde vas, el qué pasará con los que tú quieres; porque cuando uno nace, lo único que tiene seguro es la muerte.

Y entonces, andar descalza se vuelve un escape, casi sin querer. Es esa travesura del quinto piso que trae a la memoria a mi mamá siempre atenta al sonido de los pies y quien grita: ¡ponte zapatos, te vas a enfermar!

Conclusión: claro que aprendí a usar calzado. Es más, casi puedo confesar que tengo debilidad por ese accesorio que se volvió un artículo de colección en mi vida. Y entonces, cada día está más lejano el momento en que la sonrisa me recuerda la preocupación de mi progenitora por la garganta infectada debido a que la heladez del piso entró en mi sistema.

Y así, la intrépida Yolanda ha sido parte de toda mi vida con sus enseñanzas, a veces traviesas, pero siempre directas, de cómo ver el mundo a través de unos ojos que no miran y que no le hacen falta. O tal vez sí.

Esta semana es su cumpleaños y tiene una enorme agenda de eventos para celebrar con sus amigas, los integrantes de su fabuloso club, sus hermanas, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, su bisnieto, sus compañeros de café y una larga lista que pareciera interminable. Habrá fiesta hasta el domingo.

Y entonces entiendes con el ejemplo que hay que disfrutar eso que pasa cada momento mientras vives, no importa que no todo sea perfecto y feliz. Ella perdió en su camino un sentido, pero no perdió el entusiasmo que la lleva a planear cada una de las cosas que hará hasta julio próximo, por ahora.

¿Se enoja? Claro. ¿Regaña? Obvio. Es mamá y aunque tenga 76 años sigue cargando en su espíritu la responsabilidad de cuidar de los que procreó con el cuerpo y de quienes se han acercado a ella en busca de protección, y los entiendo. Ella es fantástica. Es poderosa.

Sus nietos saben que ella es la que tiene la razón siempre, entonces, aunque el mejor abuelo -mi papá- sea el consentidor y cómplice, sabrán que entregarán cuentas para bien o para mal a la señora, dueña de la casa.

Y sin embargo, con estos asuntos de los días de pérdida, también hablamos de la muerte para estar en paz con nosotras mismas (o por lo menos conmigo), para no preocuparnos, o para que nos disfrutemos y seamos libres cuando llegue el difícil momento.

Me gusta abrazarla siempre, divertirme con sus ocurrencias, decirle que la amo, que no la extrañaré, aunque mienta. Seguramente lo haré y entonces andaré sin zapatos.

Pero hoy aprovecho que es lunes para buscar a otros que, como yo, festejaremos su cumpleaños y el día de las madres para recordar a todas esas fantásticas mujeres que nos amaron porque sí. ¡Que sea feliz!