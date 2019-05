Los maestros de mi vida

Desde quienes me enseñaron a manejar hasta los que me educaron para ser mejor persona, a lo largo de mi vida he tenido cientos de profesores, guías, instructores y asesores que al final se han convertido en maestros de la persona que hoy soy y a los que agradezco el tiempo dedicado -a propósito o no- para esos fines.

En esta vida he tenido grandes educadores a quienes les debo cosas fascinantes. La lista es larga, porque debo admitir que tengo mis gracias, diversas todas, pero creo que las cuestiones intangibles que me ocupan son muchas y más apreciadas que las escolarizadas.

Quizá por eso desde siempre he valorado los momentos que dedican los mentores que sí aportan conocimiento a mi existencia, ya sea porque pertenecen al sistema, cualquiera que los ocupe, o bien que -por cuestiones de vida- me enseñaron algo, por ejemplo a conocer el valor de las palabras o a conducir un automóvil.

Era menor de edad cuando mi papá decidió (creo) que podía mostrarme cómo era este asunto de las velocidades, el acelerador, el freno y la responsabilidad de manejar un vehículo con muchísimo menos tráfico del que hoy tiene Mérida. Yo era curiosa y muy insistente.

La salida del estadio Salvador Alvarado a las 9:00 de la mañana de domingo en 1980 era muy distinta, pero servía de especie de pista de entrenamiento para los fines requeridos. Fue un instructor paciente que no dudó en arriesgar su vida conmigo de chofer, sin gritos ni aspavientos. Yo no sé si podría. La verdad.

Creo que Rubén Aguilar, Jorge Barrera y Beatriz Arenas están en mi lista de favoritos, debido a que yo tenía muchos prejuicios acerca de su desempeño profesional y resultaron seres extraordinarios, bien preparados, que me dejaron más que buena calificación, muchas prácticas ideas en la cabeza, así como el desarrollo en la búsqueda de otras capacidades.

Descubrí fortalezas en mi forma de hacer algunas cosas, entendí que la enseñanza tiene mucho que ver con uno mismo y que hay que sacar la casta cuando alguien te dice que no tienes talento para alguna actividad que consideras fundamental en tu vida. ¿Te ha pasado?

¿Quién no recuerda a una persona que le dio una nota escolar injusta que afectó su historial, el que te pidió que abandonaras el salón o dejaras un trabajo te pagaran por la tarea o no, o algún cariñoso que tiró tu esfuerzo de horas a la basura o que le dio el crédito a otra persona? Como diría Madona en un discurso de aceptación de un premio: hoy agradezco a todos esos que me dijeron que no podía hacer algo porque me dieron el valor y las ganas de empeñarme en lograr el triunfo de que hoy gozo. Así son las cosas.

Mientras, aprovecho que es lunes para agradecer a Carlos, arquitecto de profesión y maestro por vocación, quien ha decidido extender su habilidad a estas letras para revisarlas antes de su entrega final. ¡Que sea feliz!