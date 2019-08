Celebremos a los jóvenes

Hoy se celebra el Día Mundial de la Juventud que este año tiene como lema Transformar la educación, aunque yo creo que ha cambiado desde hace tiempo y que lo hace todos los días para bien o para mal.

Hace un año que comencé a escuchar de la boca de Lucero Santa Cruz la preocupación por atender las habilidades blandas en la escuela primaria, porque son las destrezas asociadas con la personalidad y naturaleza del individuo como sus relaciones interpersonales y actitud positiva.

Quizá por ello se han multiplicado los esfuerzos hasta el punto de que hay universidades en Mérida que contienen en sus programas de estudio materias con este tema, derivado probalemente del aumento de la relación de la población mundial con sus dispositivos móviles: celular, tableta, juego electrónico o cualquier otro que separe del mundo real.

La ONU celebra este año a la juventud on line, es decir a través de los canales de la red de redes, ya que los organismos encargados de los festejos buscan conseguir la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad, para solucionar los desafíos a los que se enfrentan todos los días.

Según datos de la ONU, en el mundo hay 1,800 millones de jóvenes, con edades entre 10 y 24 años, un colectivo con potencial que cambió su forma de hacer las cosas porque así se lo demandó la manera de vivir. Ya no carga libros, pero lleva el conocimiento en la mano; ya no busca propiedades para quedarse, pero ama viajar; es muy práctico o muy aprensivo en sus relaciones al cambiar de pareja contantemente o tratar de permanecer aunque no deba quedarse.

Las 10 habilidades blandas más demandadas ahora por las empresas en los perfiles de los candidatos a una vacante, son, según un listado que LinkedIn proporcionó, la buena comunicación y organización, además del trabajo en equipo, puntualidad, pensamiento crítico, ser sociable, creativo, así como las habilidades interpersonales de comunicación, la facilidad de adaptación y una personalidad amigable.

No estamos hablando de las grandes urbes, apenas la semana pasada concluían en mi equipo de trabajo estudiantes que laboraron tres meses con nosotros y que jamás entablaron una conversación con los demás integrantes y ni siquiera cruzaron el saludo todos los días. ¿Creativos? Sí. Mucho.

La ONU quiere para 2019 que la educación sea más inclusiva y accesible para los jóvenes, porque, como diría don Andres García Lavín, es la única manera de que mejoremos como sociedad y que los jóvenes puedan generar mejor desarrollo, que tendrá efectos en la erradicación de la pobreza, y ahora se agrega por supuesto la lucha contra el cambio climático, y otros temas que ocupan a las sociedades modernas.

En la mayoría de las ciudades, las autoridades y otras instituciones oficiales hacen celebraciones con motivo de este día, pero la ONU pide que las redes sociales usen los hashtag #DiaInternacionalDeLaJuventud #DiaDeLaJuventud.

Yo mejor aprovecho que es lunes para aplaudir a todos los jóvenes que se ocupan de hacer de este planeta un sitio para seguir conviviendo. ¡Que sea feliz!