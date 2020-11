Los días de difuntos en México se han convertido, paradójicamente, en una de las fiestas más populares en el planeta debido a las diferentes tradiciones con las que se recuerda a quienes ya dejaron este mundo en cada ciudad o poblado de esta nación que se niega a morir.

Los altares representan el cariño que una persona tiene por quienes ya no están entre nosotros, no importa que no sean sus familiares. Generalmente es (ahora) una mesa con un mantel blanco que permite recordar al difunto a través de sus gustos terrenales en cuanto a comida y bebida, aunque hay quienes colocan hasta los juegos tradicionales o de mesa, que el homenajeado en cuestión disfrutaba en vida.

Cada año las historias cambian, porque aparecen aportaciones en cuanto a la forma de recordar estas fechas, y 2020 no será la excepción, ya que la pandemia provocó la suspensión de los eventos en México cada día más populares como el paseo de las ánimas en Mérida, o el desfile del día de muertos en la capital del país.

Sin embargo, los días en que los vivos honran a los que ya no se hallan físicamente están aquí a pesar del encierro, del cubrebocas y del aumento en el número de quienes este año se fueron al más allá.

El Hanal Pixán sigue lleno con los colores y aromas que en Yucatán tiene como protagonista estelar al mucbipollo, que ha provocado tremenda polémica con la aportación de los cambios en los ingredientes que rellenan este delicioso manjar, pero hoy quiero comentar de los homenajes en las casas.

Del tiempo que un hijo se toma para hacer una hermosa mesa dedicada a una extraordinaria mamá con la cual habla en presente, de lo que hace aun cuando Elizabeth ya no está entre nosotros, de todos los detalles que le dedica porque no es sólo un sitio especial donde pone pocas flores de cempasúchil, porque a ella no le gustaban, pero llena los floreros con otros pétalos para honrar la foto que además rodea de varios cítricos que mezclados darán como resultado el delicioso xek, que para mí es la forma en que se conoce a la mezcla de mandarina, naranja, jícama y limón dulce, revuelto con un poco de chile molido.

La otra mesa que me encantó fue la de un no nacido, a quien sus hermanas decidieron dedicarle el altar de 2020, para sonrisa de su progenitora, porque el amor de hermanos no tiene precio para los papás, no importa si corresponde a los días que la tradición indica, el tema es el cariño por los que ya se fueron, las formas de representarlos aunque no los hayan conocido.

En fin, siempre disfrutaré de las costumbres que nos permiten estar con la familia, aunque en estos días tenga que ser en la sana distancia, nada más delicioso que compartir el pan y la sal con quienes te regalan más que una sonrisa.

Hoy aprovecho que es lunes para celebrar la vida de Narcibeth, Claudia, Imran, Ricardo, Marco y Ericka, que en este día cumplen años. ¡Qué sea feliz!