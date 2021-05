Es indudable que el único camino por recorrer en la búsqueda de un mundo mejor, es el AMOR. Palabra corta que se utiliza de forma común, sin que realmente podamos dar una definición única de ella, quizá porque no tiene una descripción particular y su origen es un sentimiento más que cualquier definición que pueda confundirnos. Veo claramente representado este sentimiento en la organización SPECIAL OLYMPICS. Dedicada a preparar atletas con discapacidad intelectual para que desarrollen sus facultades físicas y se integren con facilidad a la sociedad. Pero este proceso conlleva una resultante de alto impacto, porque durante el ejercicio de la vocación social de la agrupación, la integración de la familia se vuelve tan importante que la derrama social positiva, es innegable.

Llegar a la sociedad con la imagen de un atleta sobresaliente por encima de cualquier discapacidad, es altamente motivante y toca fibras tan sensibles que invitan a AMAR. Amar al atleta y lo que representa su esfuerzo y dedicación, sentimiento que se extiende a su familia y en general a todos los que participan en esta encomienda. Es lo primero que despierta en la sociedad y cuando este sentimiento se sostiene entonces llegamos a la maravillosa sensación del AMOR. Amor que nos permite ser mejores seres humanos. Por esta razón es importante que apoyemos las iniciativas que van permeando el tejido social y de ello solo podemos esperar mejores ser humanos. Especial Olympics Yucatán México, es el capítulo Yucatán de esta organización, que desde 1987, ha trabajado con jóvenes y adultos para involucrarlos en las actividades deportivas olímpicas, sin distinción de sexo ni edad, siendo esto muy importante ya que los organismos oficiales descartan a las personas cuando rebasan cierta edad, porque su misión es ganar la competencia y en esta agrupación la misión es la integración. Su decir “LA REVOLUCIÓN ES INCLUSIÓN” habla claramente de la vocación guerrera que despiertan en sus atletas con su slogan: “DEJAME GANAR, PERO SI NO PUEDO GANAR, DEJAME SER VALIENTE EN EL INTENTO” (credo de los graduadores de la época del circo romano). Debemos apoyar este esfuerzo por AMOR, que es lo que está faltando de forma urgente, a nuestra sociedad.

ENTRE OTRAS COSAS: en algún lugar leí la “MUERTE LLEGA ESCONDIDA, QUE NO TE VEA VENIR. POR QUE EL GUSTO DE MORIR, PUDIERA DARME LA VIDA”. Se le atribuye a un Santo y es un texto que en cierta ocasión comenté con el jefe Martiniano y me dijo: “ese Santo estaba loco”. Me será muy difícil no recordar constantemente a este querido amigo que conocí poco y extraño mucho. Ya nada es igual.