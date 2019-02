Yalitza en la 'Red Carpet'

En el pródigo coto de caza del Facebook el tirahule funciona con eficacia.

“LLEGÓ CON UN VESTIDO EN ROJO”: Vemos una noticia relativa a la afamada protagonista de Roma, la película de moda. “Yalitza Aparicio llegó a la Red Carpet de la 72 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión con un vestido en rojo de Alberta Ferreti”.

Dejemos a un lado lo de la “Red Carpet” y la “72 edición”, y leamos: “Yalitza Aparicio llegó con un vestido en rojo”. Según el Dele, la preposición “en” indica en qué lugar, tiempo o modo se realiza lo que significan los verbos a que se refiere. Como ejemplos cita: Pedro está en Madrid; esto sucedió en Pascua; tener en depósito.

En la oración examinada el verbo es “llegó”. Entonces, a esa ceremonia la novel actriz habrá llegado en automóvil, en bicicleta o en helicóptero, pero no llegó en rojo, pues esta palabra se refiere a un color y no a un vehículo. Lo correcto es: Yalitza Aparicio llegó con un vestido rojo. Así de sencillo. Cae el primer gazapo de la jornada.

“SABOR, TEXTURA Y AROMA INCONFUNDIBLE”: En busca de la presa oteamos de nuevo el Facebook. Avistamos el anuncio de un jamón ibérico donde se dice: “Porque su increíble calidad aparece reflejada en su color, de un rojo increíble, caracterizado por el veteado propio de la raza ibérica que aporta un sabor, textura y aroma inconfundible”.

Aquí tenemos una cláusula con tres nombres comunes: “sabor, textura y aroma”; y un adjetivo en singular: “inconfundible”. Según la gramática castellana, ese adjetivo, por ser singular, no califica a los tres nombres, sino solo al más cercano: “aroma”. Tal como está redactada la frase, el sabor y la textura del jamón ibérico son cualquier cosa y únicamente el aroma es inconfundible.

No es éste el significado pretendido por el anunciante. Dado que se trata de tres sujetos, para calificarlos a todos ellos el adjetivo debe de emplearse en plural: “Un sabor, una textura y un aroma inconfundibles”. La pedrada es certera y un gazapo más termina en el sabucán.

“PODEROSAS PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS DESTRUYEN BACTERIAS”: Una vez más escudriñamos el Facebook y vislumbramos una buena pieza de caza. Empuñamos el tirahule provisto de un guijarro y ahondamos en una página dedicada a promover la buena salud de los lectores.

El autor de la información recomienda comer abundante ajo y entre los muchos beneficios de ese alimento señala: “Las poderosas propiedades antibacterianas del ajo destruyen peligrosas bacterias en su cuerpo”.

¡Increíble! ¡Las propiedades antibacterianas del ajo destruyen bacterias! Un tremendo pleonasmo. Con suprimir “antibacterianas” la frase queda perfecta.

El gazapo es cobrado y depositado inmediatamente en la talega, damos por concluida la cacería y nos vemos en el próximo tirahulazo.