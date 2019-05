36 HORAS DIARIAS: La notario público Concepción Contreras Moguel, lectora de esta columna, realiza una montería en la letra impresa. En un periódico de los de mayor circulación de la entidad la abogada Contreras vislumbra varias piezas que con intensa batida dirige hacia nuestro tirahule.

La primera de ellas entraña un cambio en las leyes astronómicas: “Médicos residentes trabajan hasta 36 horas diarias sin dormir”. ¿36 horas diarias? ¿Cómo le harán esos médicos residentes para trabajar 36 horas en un solo día, si éste tiene escasas 24 horas? Debe de haber un cambio astronómico para que la noticia sea cierta. Este error, inadvertido por el periodista, es un auténtico gazapo.

Primera pieza que, previa ayuda de la resortera, guardamos en la alforja.

CÉNTRICOS LADRONES: Otro ejemplar -que por la batida abogadil se dirige hacia nuestra temible arma- se refiere a una nota policiaca: “Sacan de circulación a céntricos ladrones”.

En el idioma español existen muchos calificativos para los ladrones. Hasta políticos se les ha llamado, pero no céntricos. Según el Diccionario de la Lengua Española, el adjetivo “céntrico” se refiere a lugar y no a personas. Deriva del sustantivo “centro”, lugar donde una persona o cosa tiene su principal asiento o acomodo”. Decimos correctamente céntrico edificio, céntrico local, céntrico teatro, parque céntrico, calle céntrica, etc. Pero decir céntricos ladrones es un barbarismo por emplearse en la oración una palabra inadecuada.

Cae el gazapo con certero disparo de nuestro tirahule y lo atesoramos en el morral.

DEJÓ UNA HUELLA DIFÍCIL DE LLENAR: El deceso del veterano periodista Romeo Frías Bobadilla produjo un sentimiento de tristeza, pues ese distinguido progreseño era muy apreciado en todas partes. Su valioso trabajo, realizado con honestidad y profesionalismo, dejó una estimable huella en nuestra sociedad.

Sin embargo, en la última pieza de caza que la licenciada Contreras envía hacia nuestra honda, leemos que don Romeo “dejó una huella muy difícil de llenar”. No, la huella no se llena. Según el Dele, la huella es una señal, un rastro. Lo que sí se llena es un hueco, como dice el lugar común respecto de una persona muy valiosa: “Ha dejado un hueco muy difícil de llenar”.

La honda entra en funciones, el impacto del pedrusco es exitoso, guardamos el gazapo en el sabucán y concluimos la batida.

Hasta el próximo tirahulazo.