De lunes a viernes, a las seis de la mañana, empuño el tirahule y las piedras, prendo el televisor para ver el noticiario matutino e inicio la cacería de gazapos.

En la pantalla aparece un hombre enorme, rubio oxigenado y de escasa cabellera, dedicado a lanzar amenazas, rayos y centellas contra los coreanos, los mexicanos, los inmigrantes, los iraníes y los congresistas demócratas. El iracundo sujeto semeja una nueva imagen del Júpiter Tonante de la antigüedad.

La televisora pone un título para identificar al personaje: Donald Trump, Inquilino de la Casa Blanca. Alguna razón tiene el consorcio televisivo para no reconocer al irascible Trump como el presidente de los Estados Unidos de América y le endilga el tratamiento de “inquilino”.

Eso no es correcto. El Diccionario de la Lengua Española nos ilustra: “Inquilino, persona que ha tomado una casa o parte de ella en alquiler para habitarla. 2. Arrendatario”. Alquiler viene de alquilar, tomar de otro alguna cosa para usar de ella por el tiempo que se determine y mediante el pago de la cantidad convenida.

Si ese señor llegó a la primera magistratura estadounidense con el indebido apoyo de los rusos, o no hace honor a su investidura, no por eso es un inquilino. Que sepamos, él no paga un centavo de dólar por habitar la residencia presidencial. Es un simple ocupante de la Casa Blanca.

En la frase se ha utilizado una palabra incorrecta, un barbarismo. Alistamos la resortera con un proyectil en el cuerito; el impacto del pedrusco derriba al gazapo -que es de gran tamaño, según la estatura del personaje-, y lo depositamos cuidadosamente en la alforja.

-En la programación nocturna la televisión directa emite anuncios de productos maravillosos para mejorar la vida de los sufridos espectadores. Se ofrecen innumerables beneficios como mejor alimentación, dormir cómodamente, disfrutar de más programas televisivos, sartenes a las que no se les pega nada, y fajas y corsés que a las damas gorditas las hacen lucir unos cuerpos esculturales.

Los promotores hacen ofertas: dos productos por el precio de uno; pagar uno de esos artefactos y obtener gratuitamente varios aditamentos necesarios para el buen funcionamiento del aparato; más otros beneficios adicionales.

Para tener derecho a esas promociones se pide al usuario llamar por teléfono en un término que puede ser desde “llame ahora”, hasta “llame antes de 30 minutos”.

Pero en estos días he visto algo imposible de hacer. Dice el anuncio: “Marca antes de los siguientes 15 minutos”. No es posible cumplir ese plazo, pues el “antes de los siguientes” ya pasó a la historia. La redacción correcta es: marca (o llama) durante los próximos 15 minutos; o, más breve, llama antes de 15 minutos.

El gazapo saltarín se pone en la mira de nuestra honda, la pedrada es certera y el sabucán se enriquece con otra pieza.

Hasta el próximo tirahulazo.